VIDEO - La magia natalizia di Sneijder: pallonetto delizioso che non lascia scampo al portiere

A Natale non si gioca praticamente da nessuna parte nel mondo a calcio. In Turchia però quest’anno si è sceso regolarmente in campo e Wesley Sneijder si è travestito da Santa Claus, regalando un’autentica gemma a tutti coloro che amano il calcio e le giocate d’autore. L’ex fantasista dell’Inter, nel rotondo successo per 5-1 del Galatasaray contro l’Alanyaspor, ha realizzato la rete del momentaneo 3-1 con un meraviglioso pallonetto dal limite dell’area che beffa il portiere e si adagia sotto la traversa. Una giocata di classe superiore di un giocatore che pur invecchiando non perde certi colpi…

