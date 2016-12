Allegri: "Con più lucidità avremmo vinto la Supercoppa. Ma questa sconfitta non ci ridimensiona"

Sarà una questione di caldo oppure di aria sta di fatto che il Qatar e Doha, in particolare, non porta particolarmente bene alla Juventus. Due anni fa la sconfitta ai rigori contro il Napoli di Gonzalo Higuain, questa volta il ko sempre ai penalty contro il Milan di Donnarumma e Montella, che aveva già gioito in campionato questa stagione e che si porta a casa, con merito, il primo trofeo della stagione. Massimiliano Allegri mastica amaro e non nasconde il malumore per una sconfitta che non inficia un 2016 comunque splendido ma certamente fa rodere tanto…

" Speriamo che la terza volta sia migliore. O che si giochi da un'altra parte, magari ad inizio stagione con meno partite nelle gambe. Abbiamo fatto di tutto per vincere, giocando molto bene la prima mezzora. Poi ci siamo abbassati troppo, e li ci siamo affidati un po' troppo agli episodi. Gli infortuni ci hanno penalizzato? Siamo in un momento della stagione in cui abbiamo giocato già 27 partite e qualcuno rischi di perderlo per strada. Chi è entrato ha fatto bene, ma quando fai cambi forzati va così. Il rigore non fischiato? Non c'era. L'arbitro è stato bravo, così come il Milan che ha fatto un’ottima partita. Perdere ai rigori ci sta, non ci sta la mancanza di lucidità in diversi momenti. "

A chi gli chiede se questa sconfitta ridimensioni il 2016 della Juventus, Allegri risponde che questa sconfitta fa male ma non cancella tutto ciò che la squadra bianconera ha fatto…

" Il 2016 è stato un ottimo anno, in cui abbiamo vinto uno scudetto e una Coppa Italia. Abbiamo fatto un'ottima Champions, eliminati dal Bayern negli ottavi dopo due belle partite. Nel 2017, quando ci ritroveremo il 1 gennaio, bisogna essere concentrati su quello che dobbiamo andare ad affrontare, perchè per raggiungere gli obiettivi bisogna giocare con l'attenzione delle partite precedenti contro Torino e Roma. Stasera abbiamo concesso troppe occasioni da gol e su questo dobbiamo lavorare. Era un trofeo importante, le finali bisogna sempre cercare di vincerle. poi si può vincere e perdere, ma è il modo con cui le giochi che conta. Ora abbiamo una settimana di vacanza, abbiamo bisogno di riposo. E' una sconfitta ai rigori, non sul campo, che non pregiudica niente, ma bisogna poi analizzare la prestazione Dybala? Ha avuto 60 minuti per fare bene, ha avuto anche delle occasioni per fare gol. "

Buffon: "Il Milan non ha rubato nulla, bilancio 2016 comunque buono"

Si attendeva di riscattare la sconfitta di due anni fa contro il Napoli, invece Gigi Buffon deve godersi un Natale senza Supercoppa Italiana. Una delusione che non inficia però un anno ai vertici per i bianconeri. Anche se lo scoramento è innegabile...

" E’ stato un risultato che ha premiato gli altri, che non hanno rubato nulla. Hanno fatto una partita buona sotto tutti i profili, il rammarico è come due anni fa. Non siamo riusciti a concluderla, dispiace. E’ un rimpianto in più. Non bisognava portarla per le lunghe la gara. Non contano le tante gare giocate, le 10 in più del Milan: siamo una squadra abituata a questi impegni, abbiamo una cilindrata apposita per affrontarle al meglio. Non abbiamo capito nei primi 25 minuti che dovevamo chiudere il match subito: passati i 25 minuti di furore è stata una gara alla pari che si è conclusa così. Il bilancio del 2016 è buono, ma non si conclude come speravamo ma questo fa parte del gioco "