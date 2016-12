Allegri: "Il ritardo aereo deresponsabilizza il Milan". Buffon: "600 presenze e non è finita"

Ci siamo. Dopo le polemiche, è ora di pensare ai fatti. A 24 ore dalla finale di Supercoppa Italiana tra Juventus e Milan, sono i campioni d’Italia a prendere la parola nelle conferenze stampa di rito. Non una conferenza banale perché a intervenire non è il solo Massimiliano Allegri, ma anche Gianluigi Buffon, atteso dalla presenza numero 600 in maglia bianconera.

Buffon: "La numero 600? Felice che qualcuno le conti per me..."

" Fa piacere che qualcuno conti per me le presenze e che questa sia la numero 600. Sono contento e posso dire che non penso saranno le ultime. C’è ancora qualcosina da vincere a partire da venerdì. Va fatto di tutto per vincerlo. Le motivazioni sono molto alte. Ho un buon feeling con la Supercoppa Italiana e ricordo spesso che l’unica che ho perso è stata qui contro il Napoli. La cosa mi brucia ancora, quindi sono qui per cercare di riscattarmi. "

"Rispettiamo il Milan, abbiamo già pagato dazio"

" Cè un trofeo in palio, e come tutti i trofei e le partite secche faremo di tutto per cercare di conquistare la vittoria finale. Rispettiamo molto il Milan, quest'anno abbiamo pagato dazio già a San Siro e anche negli ultimi anni pur facendo sempre bottino pieno qualche grattacapo ce l'hanno sempre dato. Il rispetto è massimo, la soglia d'allarta anche, perché alla fine queste sono opportunità da non farsi sfuggire. "

2016, Gianluigi Buffon, Juventus, LaPresseLaPresse

Allegri: "Milan deresponsabilizzato dal ritardo"

" Conosciamo l’importanza della partita. Il ritardo aereo ha forse deresponsabilizzato il Milan, che sarà anche più arrabbiato. Noi arriviamo da un bel periodo, ma non dobbiamo essere presuntuosi perché in palio c’è il primo titolo della stagione. Fino ad ora, abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi che avevamo fissato a inizio anno. Ora manca l’ultimo. Serve la partita giusta, senza pensare alla rivincita dopo il ko di San Siro e ricordandoci che in una finale i valori si azzerano. "

Lichtsteiner e Pjanic? Decido all'ultimo

" Lichtsteiner e Pjanic sono migliorati e deciderò venerdì se schierarli in meno, considerando anche il fatto che la partita potrebbe durare 120 minuti. Dybala? Devo ancora decidere se farlo giocare a meno, due tra lui, Pjanic e Lichtsteiner possono giocare ma può scendere in campo anche Cuadrado. Ci sarà molto equilibrio, serve attenzione e rispetto. "