Anche il Milan vola a Doha, la Juventus è carica: "Vogliamo trionfare"

Molto rumore per nulla. Anche se con 24 ore di ritardo sulla tabella di marcia il Milan è partito per Doha dove venerdì è in programma la finale della Supercoppa italiana contro la Juventus. Risolti pertanto i problemi al Boeing 757 della compagnia britannica Titan Airways che ieri non è riuscito a decollare da Londra, mandando su tutte le furie l'ad rossonero Adriano Galliani. L'arrivo della comitiva rossonera è prevista intorno alle 23, pertanto i ragazzi di Vincenzo Montella avranno solo domani per acclimatarsi al caldo del Qatar e soprattutto saggiare il terreno di gioco dello stadio che ospiterà la partita. "La squadra sta bene ed è una finale molto importante. La Juve è partita ieri, noi oggi: non è normale, non so chi avrà vantaggi", ha detto oggi Galliani a Malpensa. Tornando all'inconveniente di ieri, l'ad rossonero ha dichiarato: "Inutile cercare colpevoli, doveva arrivare l'aereo e non è arrivato".

Dal canto suo la Juventus è invece da ieri notte a Doha e nella giornata di oggi ha svolto i primi due allenamenti sotto il solo del Qatar. All'Aspire Academy i bianconeri di Massimiliano Allegri hanno ricevuto la gradita visita dell'ex centrocampista del Barcellona Xavi Hernandez, che si è trasferito da queste parti per giocare con l'Al-Sadd. Nella doppia seduta di oggi, Allegri ha potuto valutare le condizioni di Pjanic in dubbio per una botta all'anca rimediata contro la Roma. Top secret la formazione, ma se il centrocampista bosniaco dovesse essere a disposizione è possibile una conferma del 4-3-1-2 visto nelle ultime partite. Dall'altra parte, Montella dovrebbe confermare il 4-3-3 suo marchio di fabbrica con il ballottaggio fra Bacca e Lapadula al centro dell'attacco.

In casa bianconera oggi hanno parlato l'ad Beppe Marotta e Claudio Marchisio, per entrambi l'occasione di un bilancio della stagione ma con uno sguardo rivolto al futuro. "Abbiamo vissuto un 2016 straordinario e vogliamo coronarlo al meglio vincendo quello che in contemporanea è il primo trofeo della stagione e l'ultimo dell'anno solare", ha dichiarato Marotta. L'ad ha replicato poi alla battuta di ieri sugli arbitri del presidente del Milan Silvio Berlusconi. "Per noi non è un problema, noi restiamo vincenti e partiamo per trionfare sempre, come racconta il nostro palmarès", ha detto Marotta. Il dirigente bianconero ha infine dato qualche indicazione sul mercato, ma senza sbilanciarsi: "Di certo, stiamo lavorando, perseguendo come sempre la politica di investire sui giovani di talento. Per esempio abbiamo parlato con l'Atalanta, ma non solo con loro".

Dal canto suo Marchisio ha parlato della sfida contro i rossoneri, contro cui la Juve ha già perso in campionato. "E' una partita secca, giochiamo contro una squadra che ha fatto molto bene nella prima parte della stagione, quindi dovremo fare molta attenzione per riuscire a portare questo trofeo a casa", ha spiegato il numero 8 juventino. "Sappiamo che arriveranno qui molto agguerriti per provare a strapparci questo trofeo. Noi vogliamo chiudere questo 2016 nel migliore dei modi: con un altro trofeo", ha aggiunto Marchisio. Juve che potrà contare su un Higuain tornato grande protagonista in zona gol dopo qualche settimana a bocca asciutta. "Gonzalo è arrivato in un gruppo e in una società che vogliono vincere sempre. Lui è un vincente, ha sempre voglia di vincere e insieme dobbiamo raggiungere questi obiettivi", ha concluso Marchisio.