Dal 1993 a oggi, da Washington a Doha: quando la Supercoppa si è assegnata all’estero

Quella che giocheranno Juventus e Milan sarà la 29esima finale di Supercoppa italiana della storia. Curiosità: a sfidarsi saranno le due squadre che in questi anni più volte l’hanno vinta. Guida la Vecchia Signora con 7 successi, ma il Diavolo è subito dietro, con 6.

21 agosto 1993: Milan-Torino 1-0 all’RFK Stadium di Washington, negli USA

E’ la terza affermazione del Milan, che si impone da campione d’Italia sul Torino, vincitore l’anno prima della Coppa Italia. A decidere la partita fu un gol di Marco Simone dopo appena 4 minuti di gioco.

5 agosto 2002: Juventus-Parma 2-1 allo stadio 11 giugno di Tripoli, in Libia

Una doppietta di Alex Del Piero consegnò il 3° trofeo alla Juventus allora allenata da Marcello Lippi. Il Parma, che la stagione precedente aveva vinto la Coppa Italia, aveva trovato il provvisorio pareggio con Di Vaio.

3 agosto 2003, Juventus-Milan 1-1 (5-3 d.c.r.) al Giants Stadium di East Rutherford, negli USA

Per la seconda volta si gioca negli USA. Di fronte, esattamente come 67 giorni prima a Manchester, nella finale di Champions League, ancora Juventus e Milan. Come all’Old Trafford, l’epilogo è ai rigori, ma questa volta a imporsi è la Vecchia Signora. Dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari, Pirlo (su rigore) e Trezeguet fissano l’1-1 con cui si chiude il primo tempo supplementare (questa fu l’unica edizione con il silver goal). Il secondo extra-time non cambia il risultato e per la seconda volta nella storia della competizione si va ai rigori. Vince la Juventus, che va a segno con tutti i suoi giocatori. Decisivo, per il Milan, l’errore di Brocchi.

8 agosto 2009, Inter-Lazio 1-2 allo stadio Nazionale di Pechino, in Cina

Arriva in Cina la terza affermazione della Lazio, che batte i campioni d’Italia dell’Inter grazie alle reti di Matuzalem e Rocchi, a segno nello spazio di 3 minuti dal 63esimo al 66esimo. Eto’o, al 78esimo, accorcerà poi inutilmente le distanze per la squadra allora allenata da Mourinho. Che si riscatterà ampiamente nel corso della stagione: a maggio sarà Triplete.

6 agosto 2011, Milan-Inter 2-1 allo stadio Nazionale di Pechino, in Cina

Si gioca all’estero, in Cina, il primo derby in assoluto di questa manifestazione. Ad andare in vantaggio è l’Inter, con Sneijder al 22esimo. Nel secondo tempo viene però fuori la squadra rossonera, che prima pareggia con Ibrahimovic al 60esimo, e poi piazza l’allungo decisivo 9 minuti più tardi con Boateng. E’ il sesto successo della storia per il Diavolo.

11 agosto 2012, Juventus-Napoli 4-2 (d.t.s.) allo stadio Nazionale di Pechino, in Cina

Seconda finale di sempre assegnata ai supplementari, ma la prima che registra la presenza di due arbitri di porta. La partita è caratterizzata da grande intensità e nervosismo, con il Napoli che chiuderà in 9 uomini (+ Mazzarri espulso) per via dei rossi mostrati a Pandev e Zuniga. Il 2-2 dei tempi regolamentari vede le reti di Cavani e Pandev per i partenopei, e di Asamoah e Vidal (su rigore) per i bianconeri. A regalare il successo alla Juventus nei supplementari sono un’autorete di Maggio e un gol di Vucinic. La Vecchia Signora, prima a sollevare il trofeo in 4 continenti diversi, torna a vincere la Supercoppa italiana dopo 9 anni. Il Napoli, in evidente polemica con l’arbitraggio, chiuderà malissimo disertando la cerimonia di premiazione.

22 dicembre 2014, Juventus-Napoli 2-2 (5-6 d.c.r.) al Jassim Bin Hamad Stadium di Doha, in Qatar

Dopo 19 anni, la finale torna a essere giocata di inverno: di fronte, come due stagioni prima, ancora Juventus e Napoli. Questa volta, però, a vincere sono i partenopei, che si impongono ai calci di rigore dopo l’1-1 dei tempi regolamentari e il 2-2 dei supplementari. Mattatori della partita sono Tevez e Higuain, a segno entrambi con una doppietta. Ai rigori l’errore decisivo porta la firma di Padoin.

8 agosto 2015, Juventus-Lazio 2-0 allo stadio di Shanghai, in Cina

E’ storia recente, di un anno e mezzo fa. Nella prima e finora unica edizione giocata a Shanghai, la Juventus conquista il suo 7° trofeo rifilando un netto 2-0 alla Lazio, finalista di Coppa Italia nella stagione precedente. Mandzukic e Dybala i marcatori. Con questa vittoria, la Vecchia Signora è tornata a vincere 3 trofei in un anno solare dopo 18 anni: era il 1997, i bianconeri vinsero Supercoppa UEFA, scudetto e Supercoppa italiana.

L’albo d’oro della Supercoppa italiana

Juventus: 7 successi

Milan: 6

Inter: 5

Lazio: 3

Napoli e Roma: 2

Sampdoria, Parma e Fiorentina: 1