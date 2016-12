Donnarumma: "Emozione indescrivibile: giocata la partita perfetta con la grande Juventus"

A Gianluigi Donnarumma mancano ancora poco meno di due mesi per diventare maggiorenne ma ha già sollevato il suo primo trofeo da calciatore: la Supercoppa Italiana, vinta da protagonista come non poteva fare altro che un autentico predestinato come il numero uno di Castellamare di Stabia. Ci sono i guantoni e l’istinto di Donnarumma in questo successo sulla Juventus: è proprio il portierone a neutralizzare il penalty decisivo di Dybala e consegnare dopo cinque anni un trofeo al Diavolo, l’ultimo molto probabilmente per Silvio Berlusconi.

" E’ un emozione indescrivibile. Abbiamo giocato la partita perfetta: abbiamo giocato alla pari contro la squadra più forte d’Italia. E’ un piacere vincere con tutti questi italiani in campo: è una soddisfazione immensa che non riesco neanche a descrivere. L’abbiamo cercata e voluta, la dedichiamo al presidente Silvio Berlusconi non sappiamo se sarà l’ultima ma di certo ci teneva e si meritava questa soddisfazione. "

Montella: "Felice per i ragazzi hanno meritato la vittoria"

La prima finale, di Coppa Italia, tre anni fa l’aveva persa nettamente questa l’ha vinta ai rigori. Vincenzo Montella si gode il primo trionfo da allenatore: un trionfo storico visto che mai prima d’ora una squadra che non aveva vinto né lo Scudetto né la Coppa Italia.

" "E' una bella esperienza, vincere è sempre bello. Sono felice per i ragazzi, stanno creando qualcosa e deve essere una base di partenza. Oggi hanno dimostrato contro una grande squadra di meritare la vittoria. Sono contento per il presidente che ci teneva tantissimo a questa coppa. Nei primi minuti non eravamo noi, poi ci siamo sciolti e piano piano siamo cresciuti nel secondo tempo. Abbiamo creato tante occasioni, poi la partita è calata di intensità e nel finale siamo stati fortunati sull'occasione di Dybala". "

Bonaventura: "Anche Mihajlovic e Brocchi artefici di questa serata, splendida"

Si gode il primo trofeo con il proprio club anche Jack Bonaventura, autore di un gol da attaccante di razza e di una partita di grande qualità e sacrificio da trascinatore indiscusso…

" "Sono contento, col mio gol siamo riusciti a pareggiare. Siamo felicissimi, in questi anni abbiamo sofferto, non sono arrivati i risultati e quella di stasera è una gioia che ci ripaga di tutti questi anni di lavoro. La mia rete? E’ stato un gol da attaccante, sono felice di aver realizzato una rete contro Buffon, che è quasi impossibile. Ci siamo sacrificati tanto e siamo strafelici. La Juve ci ha reso la gara difficile per tanto tempo e ci sta, poi anche noi abbiamo fatto vedere che abbiamo delle qualità e questa gara ci dà ancora più forza dal punto di vista mentale e della convizione. Oggi s'è vista una grande prestazione. Montella sta facendo bene da sempre, ma dobbiamo ringraziare anche Mihajlovic e Brocchi. Questa è la vittoria di tutti, anche di si vede di meno. Che 2017 sarà? Sarà un anno che dovrà farci crescere. Questa è sicuramente una grande gioia. "