Facciamo i conti: un errore snobbare i milioni (in crescita) della Supercoppa

Gli inglesi giocano la loro Community Shield a Wembley per tradizione, tranne una piccola parentesi tra il 2001 e il 2006 al Millennium Stadium di Cardiff (Galles) e un anno (2012) al Villa Park di Birmingham, vista l'indisponibilità momentanea del tempio del calcio britannico. I tedeschi la giocano in casa del detentore della Coppa di Germania, gli spagnoli in gara di andata e ritorno. Solamente i francesi (che dal 2009 viaggiano tra Canada, Africa, Usa, Cina e Austria) esportano come noi la Supercoppa Nazionale all'estero. Il volo ritardato di un giorno del Milan, le minacce di Adriano Galliani, la preoccupazione per le differenti temperature qatariote hanno scatenato nuove polemiche sui luoghi scelti per giocare questa competizione, ormai quasi "antipatica" ai tifosi italiani. Pochissimi di questi, infatti, possono permettersi di seguirla dal vivo. Ma dietro a questa annuale migrazione dal suolo italiano delle due squadre detentrici di Scudetto e Coppa Italia, ci sono ovviamente questioni economiche e commerciali ben più ampie, che vanno valutate con attenzione.

Premi in crescita: Doha paga a Milan e Juve anche trasporto e alloggio

La Supercoppa torna a Doha per la seconda volta, dopo l'esperienza del 22 dicembre 2014. Il Napoli (di Higuain) vinse ai rigori aggiudicandosi il trofeo dopo una gara tiratissima con la Juventus. Quest'anno sono circa due i milioni di euro in più garantiti dalla federazione qatariota rispetto a due anni fa. La Federcalcio del Qatar, infatti, ha garantito tre milioni di euro, il 10% dei quali andranno alla Lega Serie A, mentre i due club si spartiranno il restante 90%. A questa cifra vanno poi aggiunti i poco più di tre milioni di euro di diritti televisivi. Insomma, un giro di denaro che dovrebbe aggirarsi sui sei milioni di euro complessivi, circa tre a ciascuna delle due squadre. Juventus e Milan potranno inoltre pubblicizzare il loro marchio in un Paese dove sta crescendo la passione per il calcio, anche in ottica Mondiali 2022. E, ultima ma significativa precisazione: gli emiri hanno pagato tutto ai due club, dal volo al vitto, compreso anche lo sfarzoso alloggio.

Miralem Pjanic, Doha, Supercoppa 2016, Juventus (LaPresse)LaPresse

Le idee per il futuro: ad agosto in località marittime?

In Lega, come riportato nei giorni scorsi da Repubblica, la Juventus ha presentato un progetto alternativo: giocare in agosto vicino a posti di villeggiatura, organizzando un grande evento di inizio stagione che attiri pubblico e compensi in questo modo il premio che viene versato (in questo caso dagli organizzatori qatarioti) per chi partecipa. Un'idea interessante, che ovviamente cozzerebbe con l'esportazione all'estero di questa competizione. Una proposta che per ora è stata accolta con scetticismo e poco entusiasmo.

Anno Luogo Milioni di euro totali alle 2 partecipanti 2016 Doha 6 2015 Shanghai 5 2014 Doha 4 2012 Pechino 4

In Qatar c'è un mercato ancora da esplorare, può valere 30-40 milioni

Certo è che da Washington (1993) al New Jersey, dall'America a Tripoli, dove Gheddafi fece colorare con la vernice verde l’erba secca, dalla Cina (Pechino e Shanghai), fino al Qatar, i soldi offerti alla Lega italiana e ai suoi club sono aumentati (e di parecchio) nel corso degli anni. E, oltre ai premi di partecipazione e ai diritti tv, da Doha si possono chiaramente intravedere prospettive commerciali più ampie: il mercato non è vasto come quello cinese, ma l’obiettivo è mettersi in vetrina per vendere bene, magari in un futuro nemmeno così lontano, i diritti televisivi della Serie A in Medio Oriente (quelli che oggi appartengono a BeInSport). È un mercato da 30-40 milioni potenziali, che può anche crescere se in Qatar aumenta ancora la visibilità e la popolarità del calcio. Un investimento di energie temporaneo, che può dar fastidio, esser poco nazionalista, far perdere aerei e stancare i giocatori. Ma che tra qualche stagione potrebbe dare i suoi frutti. Siamo sicuri che, vista la situazione finanziaria del nostro calcio, è così lungimirante rinunciarci?