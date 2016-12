Galliani: "La Coppa che porto più nel cuore: vale più di tutte le altre"

" "Questa coppa la porto nel cuore più di tutte le altre...". "

Così Adriano Galliani, vicepresidente del Milan, intervenuto al canale ufficiale del club dopo la vittoria nella Supercoppa contro la Juventus.

" "Emozione, commozione, c'è tutto. Perché è dal 2011 che non vincevamo una coppa, e questo è l'atto finale del campionato 2015/2016. Siamo arrivati al 29esimo trofeo dell'era Berlusconi con 16 secondi posti. È qualcosa di straordinario. Mi sono commosso quando Pasalic ha realizzato il rigore, e sono contento che questo ragazzino che ci siamo inventati quest'estate, sia andato sul dischetto e ci abbia regalato la coppa. Siamo molto molto felici". "

Parlando della partita, Galliani ha detto: "Siamo partiti un po' timidi poi siamo venuti fuori, soprattutto nella ripresa. Noi in queste 4 partite in un anno contro la Juventus non siamo mai stati inferiori, almeno siamo 2 a 2". Sui protagonisti della gara: "Abate e Suso sono stati veramente incredibili, insieme ai loro compagni. Siamo molto felici". Infine una dedica inevitabile per Galliani: "È sempre bello vincere: da favorito e sfavorito che sia. Sono molto contento per il Presidente Berlusconi perché si merita questo successo, per tutti i sacrifici che ha fatto, economici e no. Tutti noi dedichiamo a lui questo successo".