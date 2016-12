Juventus, la prima sfida del 2017 è rimettere Dybala al centro del progetto

Doveva essere il valore aggiunto della Juventus, l’uomo che insieme ad Higuain avrebbe dovuto portare l’attacco della Juventus al livello di quello dei top club europei invece Paulo Dybala è diventato il caso di questo finale di 2016 della Signora. Mai titolare nelle quattro uscite dal rientro dall’infortunio, che lo ha tenuto fermo ai box per cinque settimane facendogli saltare 8 partite nel mese di novembre, la Joya è finita sul banco degli imputati a Doha perché nei 60 minuti che Allegri gli ha concesso, non ha inciso a sufficienza: fallendo il rigore decisivo, una colossale occasione nel secondo supplementare e soprattutto non riuscendo mai a dialogare con Mandzukic e Higuain e a fare la differenza come tutto il popolo bianconero si attendeva.

" Se ho rimpianti per non averlo messo dall'inizio? Nessuno. Dybala ha giocato 60 minuti, ha avuto occasioni per fare gol. Con una partita andata in questo modo, doveva e poteva determinare. Sono molto arrabbiato. Perché in campo diventano importanti tutti, pure coloro che entrano dopo" "

Allegri lo ha bacchettato, Paulo il giorno dopo l’amara sconfitta di Doha ha scelto di fare sue le parole di Michael Jordan, il più grande giocatore di basket di tutti i tempi, per farsi forza e ripartire in maniera ancor più determinata nel 2017 con la Juventus. "Ho fallito più e più volte nella mia vita. Ed è per questo che ho avuto successo” la sintesi del pensiero di Dybala che nel nuovo anno dovrà necessariamente ad essere il centro di gravità offensivo con il Pipita dell’attacco dei bianconeri e non un semplice rincalzo di lusso da far entrare nella ripresa quando la partita non si sblocca.

Con tutto il rispetto per il caparbio Mandzukic, Dybala è il giocatore più talentuoso che i bianconeri hanno in rosa ed è dalla sua crescita e dai suoi piedi che possono passare tante delle chance di poter fare tanta strada anche in Champions League. Da qui al 22 febbraio (giorno di Porto-Juventus, andata dell’ottavo di finale di Coppa Campioni) il numero 21 argentino deve tornare ad essere un titolare, ritrovare la forma migliore, il minutaggio, la fiducia e il feeling con Higuain col quale ha potuto giocare appena 630 minuti (appena 7 le partite in cui entrambe sono partiti dall’inizio) e non ha ancora trovato gli automatismi necessari per conoscersi e diventare quella coppia devastante che tutti in estate sognavano. Ritrovare Dybala e metterlo nelle condizioni di esprimersi al meglio dovrà essere il primo imperativo della Juventus e di Massimiliano Allegri. La prima sfida del 2017 dovranno vincerla insieme il 21 e il tecnico livornese.