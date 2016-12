Juventus: primo allenamento a Doha, in visita l'ex Barcellona Xavi

Primo allenamento per la Juventus sul terreno dell'Aspire Academy di Doha, dove venerdì è in programma la finale della Supercoppa italiana. In un clima decisamente più caldo rispetto a Torino, la squadra bianconera si è limitata ad un leggero lavoro atletico, utile a sciogliere i muscoli dopo le sei ore di volo di ieri. Prima e dopo l'allenamento alcuni giocatori si sono dedicati agli impegni mediatici che sempre accompagnano una finale. Inoltre, pochi minuti prima dell'inizio della seduta, al campo è comparso Xavi, che si è trasferito da queste parti per giocare con l'Al-Sadd.

Tweet: Xavi visita la Juventus

Non è stato però il saluto dell'ex stella del Barcellona la parentesi più curiosa della mattinata: vicino al campo era stata infatti allestita una Bayt Achiar, la tenda tipica del Qatar, che ha accolto la squadra sotto la sua ombra. Ad attendere i bianconeri, anche un magnifico falco, che si è accomodato docilmente sul braccio di Evra, posando davanti ai fotografi insieme al campione francese. Questo pomeriggio il gruppo sarà nuovamente al lavoro, ma questa volta lontano da sguardi indiscreti, e lavorerà sulla tecnica e sulla tattica in vista della sfida di venerdì contro il Milan.