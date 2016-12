La moviola di Juve-Milan: Lichtsteiner meritava il rosso. Dubbi per un mani di De Sciglio in area

La direzione di Antonio Damato della finale di Supercoppa Italiana di Doha è abbastanza contestata. Nei primissimi minuti il fischietto di Barletta fa imbestialire gli juventini non sanzionando un contrasto fra Khedira e De Sciglio al limite dell’area di rigore e lasciando correre. In chiusura di primo tempo invece sono i rossoneri che chiedono prima un ammonizione di Pjanic per un irruento fallo a centrocampo, poi l’espulsione di Lichtsteiner che sembra proprio starci.

Il laterale svizzero, ammonito al 35’ per un’entrata da tergo su Bonaventura, pochi istanti dopo rischia grosso rifilando una gomitata al naso allo stesso Bonaventura che resta qualche minuto a terra dolorante. Damato lascia correre, graziando l’ex laziale che però avrebbe meritato di ricevere il secondo giallo per un intervento scomposto e potenzialmente violento.

Damato completa la prima frazione ammonendo Romagnoli per un fallo tattico su Mandzukic e non concedendo il vantaggio alla Juventus che aveva preso d’infilata i rossoneri in contropiede.

Nella ripresa dopo un quarto d’ora Damato ammonisce Kucka per un fallo a centrocampo. Al 67’ proteste timide di Sturaro per un presunto intervento falloso in area di rigore di Paletta che viene disturbato al momento della battuta a rete: l’intervento del difensore rossonero sembra però assolutamente sul pallone e regolare. Tre minuti dopo giusta l’ammonizione di De Sciglio per un fallo troppo duro su Khedira sull’out destro. E’ l’ultimo ammonito nei regolamentari di un match che va all’overtime.

Nel primo tempo supplementare al 103’ Higuain chiede un rigore a Damato per una spinta di Paletta, l’attaccante argentino però accentua la caduta provando ad ingannare il direttore di gara che però fa bene a lasciare correre e non prendere provvedimenti. Nel secondo supplementare al 111’ Damato annulla giustamente un gol ad Evra scattato in netto offside sul servizio di Dybala. Nonostante lo stadio mugugni il direttore di gara vede bene dato che il fuorigioco è netto.

Al 120’ proteste furiose dei bianconeri per un intervento con la mano di De Sciglio su Evra, Damato sceglie di non fischiare il penalty e di ammonire Higuain per proteste. Dal replay i dubbi restano anche se la distanza è ravvicinata e il pallone sembra sbattere prima sull’addome e poi sul braccio del difensore rossonero che è attaccato al corpo.