Le 5 verità che ci ha lasciato Juventus-Milan

1) Questa Juventus soffre il Milan

Finale di Coppa Italia ai supplementari. Milan-Juve 1-0. E ora anche la finale di Supercoppa. Tre indizi fanno una prova. La squadra bianconera non è sé stessa e non è tranquilla quando affronta il Diavolo. Non si tratta di timore reverenziale, ma di vera e propria difficoltà. Il Milan, come nessuna altra squadra italiana di questo periodo, riesce a contrastare la Juve e ad attaccarla. I rossoneri hanno trovato fiducia nei loro mezzi.

2) La Juventus ha problemi sui duelli aerei e sugli esterni difensivi

Sette gol su 17 subiti di testa in questa stagione. Il 41%. Non può essere un dato casuale per la Juventus. Premettendo che quello di Bonaventura è più una prodezza del singolo che un errore difensivo collettivo, la Juventus continua a soffrire le palle alte. Sarà anche perché dalle fasce spesso piovono cross. L'unico a salvarsi come laterale difensivo nella Juve è Alex Sandro. Il resto andrebbe "rottamato". Soprattutto se i piemontesi ambiscono a grandi vetrine internazionali.

3) Suso e Bonaventura sono le vere armi del Milan

Esterni alti, in un 4-3-3, fanno la dfferenza. Suso e Bonaventura hanno dominato su Evra e Lichtsteiner, dimostrando di essere le chiavi principali per aprire le porte ai successi del Milan. E se l'italiano è da alcune stagioni un simbolo del Milan, nessuno si aspettava un tale exploit dello spagnolo. Suso ha doti da leader e trascinatore, ha voglia e grandi qualità tecnico-tattiche, visto che spesso ripiega in auto del terzino. Montella ha capito la forza dei due e imposta gran parte dei suoi schemi offensivi sugli esterni.

4) Dybala trequartista? Non ancora

Ha sbagliato un gol al 117' e si è fatto parare il rigore decisivo. Non è proprio stata la Supercoppa di Paulo Dybala. Probabilmente perché da trequartista la "Joya" non rende come da seconda o prima punta. Troppo sacrificio, troppe rincorse, troppi arretramenti per prendere il pallone. Un lavoro di ripiegamento continuo, che ne intacca la lucidità. A Paulo Dybala piace svariare, ma cosí si rischia di non sfruttarne a pieno il potenzale. Meglio da attaccante che da presunto 10 o trequartista

5) Gigio si candida a nuovo Gigi

Un predestinato vero. Tra le certezze della Supercoppa rossonera è emerso ancora una volta Gigio Donnarumma. Buffon può stare tranquillo, ma appena il numero 1 della Juventus sarà in etá "pensionabile", ecco pronto il talento del Milan. Parate su Khedira e Sturaro, rigore neutralizzato a Dybala, personalità da vendere. Donnarumma è il futuro del Milan e della Nazionale italiana.

