Le pagelle di Juventus-Milan 4-5 dcr

===La pagelle della JUVENTUS===

Gianluigi BUFFON 7 - Una bella parata su Bacca, poi una in tuffo su Bonaventura. Para anche un rigore. Il suo dovere, Buffon, lo fa sempre.

Stephan LICHTSTEINER 4,5 - Distratto e falloso. Si perde Bonaventura sul gol e in generale soffre tantissimo i movimenti dell'esterno rossonero. Rischia il rosso per una gomitata sempre al numero 5 del Milan. Male male.

Daniele RUGANI 6 - Regge con Bacca, pur con qualche apprensione di troppo. Usa sempre la testa, non perdendo la calma. Meno brillante rispetto alle ultime uscite, ma sufficiente.

Giorgio CHIELLINI 7 - Gran partita. Segna il suo secondo gol in Supercoppa, dopo quello alla Lazio. Una prova di sostanza, visto che respinge oltre la metà dei cross del Milan. Senza di lui la Juve avrebbe subito di più.

ALEX SANDRO 6 - Una buona mezz'ora, con vari cross e un tiro che impegna Donnarumma. Poi il problema al flessore e il cambio forzato. (Dal 32' EVRA 4,5 - Impresentabile ad alti ritmi. Osserva Suso (anche sul gol di Bonaventura), senza mai intervenire. Senza passo, senza grinta, umiliato dallo spagnolo. La peggior prova da quando è la Juventus)

Sami KHEDIRA 6,5 - Per 90 minuti in evidenza. Si inserisce, calcia, ci prova. Donnarumma, come a San Siro, gli nega il gol. Qualche amnesia in copertura. Cala nei supplementari, freddo anche dal dischetto.

Claudio MARCHISIO 6,5 - Abnegazione, recuperi, tempismo. Un Marchisio positivo, uno dei pochi a dare equilibrio alla squadra.

Stefano STURARO 5,5 - Attaccante aggiunto, si inserisce sempre nel primo tempo. Nella ripresa non si vede mai e non aiuta mai Evra nei raddoppi su Suso. (Dal 78' LEMINA 5,5 - Entra male nel match. Allegri lo sposta a destra e sinistra, senza trovare i risultati sperati)

Miralem PJANIC 5,5 - Dal suo piede parte il corner del momentaneo vantaggio bianconero. Ma non convince. Spesso fuori partita, spesso lento nel verticalizzare. Così, così. (Dal 67' DYBALA 5 - Subito in partita con due conclusioni velenose. Poi sparisce, fino al tiro alto del 117'. Errore clamoroso e non da lui. Sul rigore trova un grande Donnarumma)

Gonzalo HIGUAIN 5 - Un po' fuori dal gioco nel primo tempo. Nella ripresa va al tiro due volte, senza trovare la porta. Pipita insufficiente, poco presente e spesso anticipato.

Mario MANDZUKIC 5,5 - Solito leone. Ci mette il fisico in ogni occasione. Contrasta finché ne ha. Mezzo voto in meno per il rigore sulla traversa.

ALL. Massimilaino ALLEGRI 5,5 - Perde Alex Sandro dopo mezz'ora. Bel guaio, visto che Evra non si dimostra all'altezza. Tenta di rattoppare in tutti i modi da quella parte, invertendo mezz'ali e chiedendo sacrificio a Khedira. Il cambio Dybala-Pjanic è coraggioso, ma non premia. Juventus spesso molle e in difficoltá. Qualcosa stasera non andava.

===Le pagelle del MILAN===

Gianluigi DONNARUMMA 7,5 - Quattro parate nel primo tempo. Poi un volo splendido su Khedira, in stile San Siro. Nel volo finale che regala la Supercoppa al Milan c'è tutta la classe di un predestinato.

Ignazio ABATE 6,5 - Ottima una chiusura su Sturaro nel primo tempo. Quando può dà manforte a Suso e spinge anche lui.

Gabrel PALETTA 7 - Cattivo e tosto. Acceso duello con Mandzukic. Non perde un duello. E quando non arriva il fisico, ci mette l'esperienza.

Alessio ROMAGNOLI 7 - Dietro se la cava con astuzia, concedendo pochissimo a Higuain. Colpisce una traversa nel secondo tempo con un ottimo stacco. Sicuro e deciso.

Mattia DE SCIGLIO 6 - Impreciso negli appoggi. A volte lezioso, ma si fa notare con un paio di chiusure in diagonale decisive. Ottimo un recupero su Higuain.

Juraj KUCKA 6,5 - Un lottatore vero. Ci mette tutto quello che ha, contrastando Khedira di continuo. Bene dal dischetto, qualche fallo di troppo.

Manuel LOCATELLI 6 - Costante e attento. Protegge la difesa, non perde la posizione, pressa sempre Pjanic. Esce stremato. (Dal 74' PASALIC 6,5 - Freddo nell'ultimo rigore, si fa vedere nel supplementare con un destro a giro)

Andrea BERTOLACCI 6,5 - Qualche progresso, visto che gioca alcuni palloni con calma e sicurezza. Detta i tempi nella ripresa, avvia diverse ripartenze.

SUSO 8 - Una furia. Splendido il mancino con cui innesca Bonaventura sul gol. Mette dentro traversoni in serie, ridicolizzando Evra in diverse occasioni. Dribbling e accelerazioni, spunti e personalità. E trasforma anche il penultimo rigore.

Carlos BACCA 5 - Impegna Buffon di testa, poi sbaglia alcuni controlli facili. Nel primo supplementare si divora un gol a due passi da Buffon, tardando la conclusione. Poco reattivo, prova abbastanza deludente. (Dal 102' LAPADULA 5 - Nessuno spunto e un rigore sbagliato, l'unico del Milan)

Giacomo BONAVENTURA 7,5 - Molto bene. Oltre al gol (molto bello), tanta sostanza. Crossa di continuo e impegna due volte Buffon. Sulle ali il Milan brilla. Sicuro sul rigore.

ALL. Vincenzo MONTELLA 7 - Buon Milan. Sfrutta la voglia e la vena di Bonaventura e Suso per mettere in difficoltà la Juventus. Dopo la sofferenza iniziale, i rossoneri se la giocano alla pari. Premiato da Donnarumma e Pasalic. Riporta un trofeo nella bacheca del Milan dopo 5 anni.

