Milan, finalmente Yonghong Li: "Il closing si farà, ma il mercato di gennaio sarà a saldo zero"

Arrivano alla vigilia della Supercoppa Italiana le prime attesissime dichiarazioni del presidente della Sino Europe Sport, la holding cinese nuova acquirente del Milan, che rassicura i tifosi rossoneri sui ritardi 'burocratici" che l'Inter non ha avuto con Suning: "In Cina, ogni investimento verso paesi esteri è soggetto all'approvazione dell'autorità regolatoria che di recente ha annunciato nuove misure di controllo, e questo riguarda anche le operazioni annunciate prima che tale accordo fosse reso pubblico, come nel caso dell'acquisizione del Milan da parte di SES. Il nostro team sta lavorando al percorso autorizzativo previsto dalle nuove regole, ma in generale tutte le richieste di autorizzazione pendenti, non solo la nostra, sono soggette alle stesse misure".

"Il ritardo del closing non è una questione di soldi"

Non si tratta allora di un'impasse monetaria, anzi, "SES ha raccolto una quantità di capitali superiore rispetto all'importo dell'investimento e la disponibilità di tali fondi è soggetta al completamento della procedura prevista dal regolatore. SES è impegnata anche nella continua rivalutazione e ottimizzazione della propria base di investitori e in questa fase siamo fiduciosi che le autorizzazioni saranno concesse in tempo per consentire il closing entro la data concordata con Fininvest (il 3 marzo 2017, ndr). Per questo, preferiremmo non entrare nei dettagli in merito al Piano B, che è comunque e pienamente rispettoso del quadro normativo in vigore". Ma il Piano B altro non sarebbe che un closing a rate? "La possibilità non è né contemplata nell'accordo con Fininvest, né attualmente prevista da SES", assicura il presidente.

Che cos'è la Sino Europe Sport

Yonghong Li presenta finalmente al pubblico e alla stampa italiana la struttura della Sino Europe Sport: "SES è un fondo e come tale è gestito professionalmente dalla società di gestione. Il cda del Milan sarà composto da rappresentanti degli investitori e da membri indipendenti, con l'unico scopo di supportare una gestione ottimale della società e al fine di ottenere i migliori risultati sia per gli investitori che per la squadra. Le mie competenze in ambito sportivo non sono così rilevanti. Ribadisco che la gestione della società sarà affidata al cda e al management del Milan, che è stato e continuerà ad essere selezionato tra i migliori professionisti sul mercato". Yonghong Li risponde duramente ad alcune critiche piovute dall'Italia sugli investitori cinesi: "SES proprietà di Berlusconi? Si tratta di una notizia completamente infondata. Il riciclaggio di denaro è un crimine perseguito penalmente sia in Italia che in Cina. L'operazione sul Milan è effettuata con capitali di investitori cinesi di cui Berlusconi è controparte, ed è totalmente conforme alle leggi locali e internazionali".

"I nomi degli investitori per ora restano segreti"

I nomi degli investitori cinesi però devono restare segreti: "Purtroppo non possiamo dare ulteriori informazioni su questo tema fino al closing, anche perché una disclosure anticipata potrebbe complicare il già delicato processo per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie al completamento dell'operazione stessa. Inoltre, SES ha assunto obblighi di confidenzialità nei confronti di molti degli investitori e l'impegno di alcuni di essi è subordinato all'ottenimento delle autorizzazioni governative. A ogni modo, in conformità a quanto previsto dagli accordi, abbiamo fornito a Fininvest in via riservata un elenco di investitori che aggiorniamo costantemente sull'evoluzione della procedura di approvazione".

"A gennaio, il mercato si farà a zero"

Brutte notizie arrivano per i tifosi del Milan a proposito della prossima finestra di mercato, che "dovrà essere effettuato a saldo zero. Questa è stata la volontà congiunta di Fininvest e SES, e Adriano Galliani gestirà il mercato rispettando i parametri dell'accordo. Pertanto, ogni operazione dovrà essere approvata da SES, mentre gli accordi con Fininvest prevedono che le perdite registrate dal Milan a partire da luglio facciano carico a SES: questo è uno dei principali motivi che giustificano gli obblighi di condivisione delle decisioni che implicano delle spese da parte del Milan. È prassi comune che in ogni acquisizione gli accordi contrattuali garantiscano al compratore una forma di controllo su tutte le operazioni effettuate dal venditore tra la firma del contratto e il closing".

"Pagheremo il premio se il Milan vince la Supercoppa"

Sull'assenza dei futuri proprietari cinesi a Doha alla vigilia della Supercoppa Italiana: "Mi dispiace per i tifosi che hanno una fretta legittima e vogliono che la cessione si concluda presto, però questa finale è stata conquistata dall'attuale gestione ed è corretto che siano loro a viverla e speriamo anche a vincerla. Da parte nostra, abbiamo deciso di dare il nostro contributo aderendo alla proposta del Milan di elargire un premio in caso di vittoria, che sarebbe un ulteriore stimolo per SES di tenere alta l'asticella. La nostra ambizione è infatti continuare la storia di successi del Milan, e ci auguriamo che Silvio Berlusconi, da Presidente Onorario, possa in futuro alzare altri trofei".