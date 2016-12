Montella, i giovani e Donnarumma: ecco perchè il futuro del Milan può essere luminoso

" Noi abbiamo fretta di tornare grandi. Qui sono abituati a vincere e spero mi aiutino a farlo perché mi piacerebbe essere l’allenatore della svolta "

Quando Vincenzo Montella il 7 luglio scorso venne introdotto come nuovo tecnico del Milan non si nascose dietro a un dito e da uomo di buon senso capì che fra i suoi obiettivi a breve termine quello di ricostruire una mentalità vincente e soprattutto dare un’anima a un collettivo che in passato aveva manifestato fragilità evidenti. Cinque mesi e mezzo dopo il tecnico ha certamente centrato l’obiettivo: ridando compattezza e consapevolezza nei propri mezzi a una squadra sfiduciata ma soprattutto conquistando un trofeo che mancava da 5 anni e che per la quasi totalità della rosa rappresenta il primo grande successo ottenuto con un club.

Se escludiamo Ignazio Abate (unico giocatore superstite del Milan di Allegri che vinse lo scudetto nella stagione 2010/2011), Carlos Bacca (vincitore col Siviglia di due Europa League dal 2013 al 2015), José Sosa (vincitore di una Bundesliga, una Coppa di Germania e una Supercoppa tedesca col Bayern Monaco), Keisuke Honda (vincitore di una Russian League col CSKA) e Luiz Adriano (vincitore di svariati campionati ucraini con lo Shakhtar Donetsk e di una Coppa Uefa nel 2008/2009) i restanti 22 elementi della rosa, prima di ieri sera a Doha, non avevano mai sollevato alcun trofeo importante con il proprio club d'appartenenza.

Quelli che non avevano mai vinto niente prima della Supercoppa di Doha

Gianluigi Donnarumma (17) Portiere Gabriel (24) Portiere Alessandro Plizzari (16) Portiere Alessio Romagnoli (21) Difensore Gabriel Paletta (30)* Difensore Gustavo Gomez (23)* Difensore Mattia De Sciglio (24) Difensore Christian Zapata (30) Difensore Davide Calabria (20) Difensore Leonel Vangioni (29) Difensore Luca Antonelli (29) Difensore Rodrigo Ely (23) Difensore Andrea Bertolacci (25) Centrocampista Giacomo Bonaventura (27) Centrocampista Manuel Locatelli (18) Centrocampista Juraj Kucka (28) Centrocampista Andrea Poli (27) Centrocampista Mario Pasalic (21) Centrocampista Mati Fernandez (30) Centrocampista Riccardo Montolivo (31) Centrocampista Suso (23) Attaccante Gianluca Lapadula (26) Attaccante Mbaye Niang (21) Attaccante

* Paletta e Gustavo Gomez hanno vinto due campionati in Argentina rispettivamente con Boca Juniors (2008) e Lanus (2016)

Per questo da ieri sera l’idea comune che si fa largo è che il futuro del Milan possa essere radioso e la squadra di Montella anche con un mercato di gennaio al risparmio, e in attesa di scoprire come andrà a finire il benedetto closing con Sino Europe, possa davvero pensare di lottare per un posto Champions.

Donnarumma-Suso-Romagnoli-Locatelli: la meglio gioventù è rossonera

Innanzitutto la consapevolezza di avere un gruppo giovane e con ampi margini di miglioramento e, per la stragrande maggioranza, composto da giocatori italiani o prodotti del vivaio giovanile rossonero. L’undici del Milan sceso in campo ieri aveva un’età media di 24,90 ma ciò che fa ben sperare è che gli elementi già oggi più rappresentativi hanno ampi margini di miglioramento e tutto per diventare campioni di livello assoluto. Da Donnarumma, non ancora maggiorenne ma già oggi certamente uno dei 10 portieri più forti e decisivi del panorama europeo, a Suso passando per Romagnoli, Locatelli e De Sciglio: il Milan ha certamente in rosa alcuni degli Under 24 più talentuosi della Serie A. Deve solo riuscire a valorizzare e blindare questo capitale umano infarcendolo con giocatori di talento e con la stessa dedizione e voglia di esaltare il collettivo.

Montella è un allenatore top

Dopo anni di esoneri e polemiche il Milan ha individuato l’allenatore giusto capace di normalizzare e rianimare una squadra senza autostima. Arrivato come cultore del bel gioco e del possesso palla: Montella dal suo arrivo ha fatto pochi proclami e lavorato tanto sul campo dando un’identità forte a una squadra che prima si limitava a vivacchiare sulla giocata del singolo. Capito subito che non aveva in rosa i centrocampisti capaci di fare il palleggio a centrocampo ‘guardiolesco’ che aveva fatto la fortuna della sua Fiorentina: Montella ha puntato su una mentalità operaia e su un 4-3-3 capace di valorizzare soprattutto gli esterni offensivi. Dietro alla crescita esponenziale di Suso e Bonaventura o al rilancio di elementi inizialmente ai margini delle gerarchie (Paletta, Bertolacci e Pasalic) o invisi alla curva (Abate e De Sciglio) c’è il merito del tecnico campano che ha mostrato l’elasticità mentale, l’intelligenza e l’autorevolezza dell’allenatore che è pronto per portare una grande squadra in alto.

L’errore da non commettere ora

Se i motivi per sorridere ed immaginarsi un futuro radioso sono tanti ora l’errore che non deve commettere il Milan nella seconda parte di stagione è quello di sentirsi una big. I rossoneri hanno vinto la Supercoppa Italiana ed ottenuto 33 punti in 17 giornate di campionato grazie all’umiltà e a una mentalità operaia. Solo con questa fame, grinta e unità di intenti i rossoneri possono pensare di crescere e compiere altri passi sul cammino verso la rinascita. La superbia o i voli pindarici rischierebbe solo di squarciare i sogni di un Diavolo che deve ancora compiere tanta strada per tornare ad essere la corazzata di un tempo…