Montella presenta la Supercoppa: "Le armi del Milan sono l'attacco e un po' di leggerezza"

Vincenzo Montella parla in conferenza stampa a Doha alla vigilia della Supercoppa Italiana, e inizia rispondendo ad Allegri sul ritardo di viaggio della squadra rossonera verso il Qatar: “Macché deresponsabilizzati, metteremo in campo energia, acume tattico, spirito, qualità. Abbiamo le nostre armi per provare a battere la Juve: l’attacco, la profondità e anche un po’ di entusiasmo e incoscienza. L'importante è saper affrontare le diverse fasi di gioco con l’interpretazione dei momenti. C'è stato il disguido ma è un capitolo chiuso. Entrambe le società e gli allenatori avevano scelto di partire il 20 dicembre perché sarebbe stata la cosa giusta: è un dato di fatto che l'organizzazione era un'altra, però non è dipeso da nessuno e non è un alibi, la squadra sarà meno stanca".

Montella è curioso della proposta di Adriano Galliani di esportare la Serie A all'estero - "É una proposta singolare, non sono sfavorevole" - e prosegue la sua conferenza stampa stemperando l’attesa della partita: “Pareggiamo la gara almeno sotto l’aspetto dell’agonismo. Non sarà una battaglia, sarà solo una partita di calcio per raggiungere un obiettivo importante”. Per il tecnico del Milan, Non vincere un titolo da molto tempo e la possibilità che sia l’ultimo trofeo dell’era Berlusconi non è un’ulteriore pressione su una partita dalla vigilia movimentata, ma “solo una possibilità”.