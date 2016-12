Pjanic pronto al recupero-lampo: con il Milan c'è un non-gol da vendicare

22 ottobre, minuto 36’. Miralem Pjanic pennella una delle sue classiche punizioni dalla distanza a scavalcare la barriera: il pallone rimbalza davanti a Donnarumma, tratto in inganno da un tentativo di intervento a vuoto di Bonucci, e si infila nell’angolino basso alla sinistra del portiere rossonero. Pjanic festeggia con i compagni, ma il momento di gioia è lampo: Rizzoli, dopo essersi consultato con gli assistenti, annulla la rete per fuorigioco. In realtà, come si vedrà dalla moviola, Bonucci parte in posizione regolare, a differenza di Dani Alves, che si disinteressa però quasi subito del pallone.

La vendetta si gusta fredda

Ora, a due mesi di distanza da quella partita che riaprì in maniera estremamente fugace il campionato riportando il Milan a due lunghezze di distanza dalla Juventus capolista, Pjanic si prepara a fare di tutto per essere in campo per la Supercoppa a Doha, con la volontà di “vendicare” quel gol annullato che avrebbe potuto dare tutto un altro senso a quella partita di campionato. Il centrocampista bosniaco è uscito infortunato nel secondo tempo della gara contro la Roma dopo aver ricevuto una violenta botta all’altezza dell’anca: Pjanic ha immediatamente chiesto il cambio, troppo malconcio per poter continuare, considerando anche che era sceso sul terreno di gioco con un altro problema a una coscia.

Partita troppo speciale: Pjanic farà di tutto per esserci

Pjanic è salito con la squadra sull’aereo per Doha assieme all’altro infortunato-recuperabile della Juventus, Stephan Lichtsteiner: tra i due, il bosniaco parrebbe essere quello con le chance migliori di essere schierato nell’11 titolare da Massimiliano Allegri. Pjanic è un giocatore abituato a stringere i denti, e l’importanza di una partita che gli permetterebbe di mettere in bacheca il suo primo titolo italiano dopo le stagioni a bocca asciutta con la maglia della Roma, lo aiuterà certamente a raddoppiare il suo grande desiderio di giocare. Con il Milan, poi, ha qualche conto in sospeso oltre alla rete annullata nella partita di campionato: contro i rossoneri, infatti, ha segnato soltanto una volta in 9 gare, nel Roma-Milan 2-0 del 25 aprile 2014. Insomma, una grande bestia nera.

Miralem Pjanic, Doha, Supercoppa 2016, Juventus (LaPresse)LaPresse

Le formazioni possibili

Dalle condizioni di Pjanic, dipenderà l’assetto tattico con cui Allegri studierà la formazione che sfiderà il Milan: se il bosniaco dovesse recuperare, è probabile che lo vedremo trequartista in una Juventus con il 4-3-1-2; in caso contrario, Allegri potrebbe optare per la difesa a tre e inserire Cuadrado come esterno destro.

La Juventus con Pjanic

La Juventus senza Pjanic