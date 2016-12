Supercoppa lontana: favorita la 'solita' Juventus, ma il Milan sa come batterla

" Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave sanza nocchiere in gran tempesta, non donna di province, ma bordello. "

La finale di Supercoppa di Lega, in programma oggi a Doha, Qatar, avrebbe stimolato la vena di Dante. L’aereo del Milan che non parte, le battute di Berlusconi, il caldo, il campo di patate, l’interesse tiepido, molto tiepido, dei nativi. C’erano tutti i requisiti per girare al largo dall’Emirato. Tutti meno uno: i quattrini.

Juventus-Milan. La squadra che ha vinto l’ultimo scudetto contro la squadra che ha perso l’ultima Coppa Italia. Ricordo la finale all’Olimpico, in panca c’era ancora Brocchi. Meritava il Milan, decise Morata nei supplementari. Morata, portato dalla scuola Real a esaltarsi proprio nelle coppe (europee, soprattutto).

Allegri deve gestire la pancia piena del più sette in classifica. La lezione di Marassi è servita: 3-1 all’Atalanta e nel derby, 1-0 alla Roma. Montella, da parte sua, è reduce da un paio di gare (0-1 Roma, 0-0 Atalanta) nelle quali i suoi hanno raccolto meno di quanto avessero seminato. L’esatto contrario di quello che era capitato in avvio di stagione.

Il 22 ottobre, a San Siro, finì 1-0. Grandissimo gol di Locatelli, e troppe assemblee di condominio attorno alla punizione di Pjanic che aveva spaccato l'equilibrio. Il Milan menò più della Juventus, e anche questa fu una delle chiavi. Chi scrive ripartirebbe da Dybala, che proprio quel sabato uscì per infortunio, e non da Pjanic, acciaccato. L’argentino è un fiammifero prezioso, come hanno ribadito i fuochi accesi contro Toro e Roma. Dybala dietro a Mandzukic e Higuain: farei così.

Montella, lui, non deroga al 4-3-3. L’elisir Lapadula è già evaporato, torna Bacca. Preziosi potrebbero risultare i contributi di Bonaventura e Suso, con Niang batteria di riserva. Le partite secche smorzano, di solito, le differenze. Molto può succedere, al di là dei fatturati e dei rapporti di forze.

Berlusconi ha raccolto, in trent’anni, 28 trofei. Questo sarebbe il ventinovesimo e gli permetterebbe di raggiungere - sul piano numerico e calcistico, almeno - il bottino del mitico Santiago Bernabeu, fondatore del Real moderno. Un motivo in più per cercare l’impresa prima che il closing cinese sigilli un’epoca e ne apra un’altra.

Khedira, Marchisio e Sturaro da una parte; Kucka, Locatelli e Bertolacci dall’altra: è verosimile che il tamburello si decida qui, fra i reticolati e le trincee di un centrocampo che gli esterni contribuiranno a rendere bollente come un ring.

Cinque italiani, Madama; sette, il Diavolo. Classe e malizia contro gioventù e appetito. Il Milan predilige il mordi e fuggi. L’ultima Juventus, viceversa, è tornata padrona delle sue risorse, oltre che dei suoi limiti, terapia cruciale per crescere. Gli episodi potrebbero far deragliare il pronostico. Non si parla del Tour. Si parla di una tappa, una sola. E allora: Juventus-Milan 2-1. Il vostro risultato? Le vostre sensazioni?

