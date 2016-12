Trionfo del Milan ai rigori: Juventus ko con l'errore di Dybala

Ha vinto il Milan con la parata di Donnarumma di Dybala e la trasformazione del giovane Pasalic. Ha vinto il Milan con i giovani e, se vogliamo, con il merito di essersela giocata alla pari con la Juventus. I bianconeri, favoriti alla vigilia e dominatori in campionato, hanno confermato di soffrire l'organizzazione rossonera. Troppo pochi 20 minuti ad alto livello per recriminare, troppo facile incolpare Dybala, che oltre al rigore decisivo ha sprecato anche una colossale occasione al 117'. La Juventus ha palesato qualche insolito problema difensivo e non è ruscita a imporsi come ci si poteva immaginare. Opaca la prova di Higuain, scintillante quella di Suso e Bonaventura. Primo trofeo per Montella, che interrompe un digiuno di trofei che durava da cnque anni e consegna al Diavolo la settima Supercoppa italiana della storia (proprio come la Juventus).

LA CRONACA

Primo tempo dai ritmi molto alti. La Juventus va al tiro tre volte nello specchio nei primi 10 minuti e poi al 18' passa: corner di Pjanic e deviazione volante di Chiellini a battere Donnarumma. Dopo il gol i bianconeri, però, calano l'intensità il dominio, perdono Alex Sandro per infortunio e subiscono nella seconda parte di primo tempo, la reazione del Milan. Entrano in partita Bonaventura e Suso, mentre la Juve abbassa il suo baricentro. E non è casuale che siano i due esterni di Montella a costruire il gol del pareggio. Al 38' Suso rientra sul mancino, Evra lo guarda, e Bonaventura devia di testa anticipando Lichtsteiner. 1-1 e all'intervallo le due squadre sono in parità.

Nel secondo tempo parte meglio il Milan, che al 56' centra la traversa con Romagnoli di testa. Risponde la Juventus con un gran destro d Khedira, che impegna Donnarumma nel remake del duello di San Siro. A 20 dalla fine entra Dybala ed esce Pjanic. L'argentino scuote la Juve, va al tiro subito due volte, ma a sfiorare il colpo del ko è ancora il Milan: ennesimo cross di Suso e stacco di Bacca, sul quale è provvidenziale Buffon. Non ci sono altre emozioni. Finisce 1-1 e si va ai supplementari.

2016, Giacomo Bonaventura gol, Juventus-Milan, LaPresseLaPresse

Ad inizio primo supplementare Buffon stoppa alla grande Bonaventura, mentre Bacca sul tap-in non è lesto a metter dentro. I minuti passano senza troppi sussulti, sino al 116, quando Dybala alza incredibilmente da centro area un cross di Evra. Prima del fischio finale c'è tempo per una vibrante protesta bianconera: Evra lancia dentro per De Sciglio, che tocca col braccio. Damato non giudica da rigore.

SEQUENZA RIGORI

Ai rigori segnano Marchisio, Bonaventura, Higuain, Kucka, Khedira, Suso, Pasalic. Mentre sbagliano Lapadula (parato), Mandzukic (traversa), Dybala (parato). Vince il Milan.

2016, Stefano Sturaro, Manuel Locatelli, Juventus-Milan, LaPresseLaPresse

LA STATISTICA CHIAVE

Non aveva mai vinto una Supercoppa una squadra che non aveva vinto né la Coppa Italia né il campionato l'anno precedente.

IL MIGLIORE

SUSO - Una furia. Splendido il mancino con cui innesca Bonaventura sul gol. Mette dentro traversoni in serie, ridicolizzando Evra in diverse occasioni. Dribbling e accelerazioni, spunti e personalità. E trasforma anche il penultimo rigore.

IL PEGGIORE

Patrice EVRA - Impresentabile ad alti ritmi. Osserva Suso (anche sul gol di Bonaventura), senza mai intervenire. Senza passo, senza grinta, umiliato dallo spagnolo. Un paio di cross nel secondo supplementare non gli salvano la pagella. La peggior prova da quando è la Juventus.

IL TABELLINO di Juventus-Milan 4-5 dcr (1-1 regolamentari)

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Lichtsteiner, Rugani, Chiellini, Alex Sandro (Dal 32' Evra); Khedira, Marchisio, Sturaro (Dal 78' Lemina); Pjanic (Dal 67' Dybala); Higuain, Mandzukic. All. Allegri

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate (Dal 102' Antonelli), Paletta, Romagnoli, De Sciglio; Kucka, Locatelli (Dal 74' Pasalic), Bertolacci; Suso, Bacca (Dal 102' Lapadula), Bonaventura. All. Montella

Arbitro: Damato di Barletta

Gol: 18' Chiellini (J), 38' Bonaventura (M)

Ammoniti: Lichtsteiner, Romagnoli, Kucka, De Sciglio, Higuain

