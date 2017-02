Porto pronto per la Juventus: travolto 4-0 il Tondela nell'anticipo di Liga NOS

Buon successo per il Porto nell’anticipo della 22esima giornata della Liga NOS, con la squadra di Nuno Espírito Santo che supera abbastanza agevolmente il Tondela per 4-0.

A fine primo tempo arriva il vantaggio firmato André Silva che supera il portiere Ramos da calcio di rigore, per il fallo precedente di Osorio che viene ammonito. Il difensore degli ospiti si becca poi il rosso in pieno recupero, lasciando il Tondela in 10 uomini.

Nella ripresa il Porto dilaga e arrivano i gol di Rubén Neves, Francisco Soares e Jota per il 4-0 finale. +2 sul Benfica che giocherà nel posticipo sul campo dello Sporting Braga.