Sviste arbitro: Ghana chiede replay partita contro Uganda

La Ghana Football Association (GFA) ha presentato un ricorso ufficiale alla FIFA chiedendo la ripetizione della partita contro l'Uganda, valida per le qualificazioni ai Mondiali, caratterizzata da una serie clamorosa di sviste arbitrali. Nel ricorso, la Federazione ghanese sostiene che l'arbitro Daniel Bennet e i suoi assistenti hanno annullato ingiustamente al Ghana un gol al 93' che i replay televisivi hanno mostrato essere regolare. In precedenza l'arbitro ha anche negato al Ghana un rigore apparso netto per un fallo sul centrocampista Frank Acheampong. Con il pareggio per 0-0 in Uganda, le Black Stars restano al terzo posto in classifica nel loro girone a -2 proprio dall'Uganda e a -3 dall'Egitto capolista con una partita ancora da giocare.