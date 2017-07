Svolta nei Dilettanti: addio alla numerazione dall’1 all’11. I veri problemi però sono altrove

" Si comunica che il Consiglio Federale, nella riunione del 26 giugno 2017, ha accolto la richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di deroga all’Articolo 72 delle N.O.I.F. (norme organizzative interne della Figc, ndr) in materia di tenuta di giuoco dei calciatori volta a consentire, per la stagione sportiva 2017/2018, ai calciatori dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei Campionati giovanili juniores, di indossare, per tutta la durata della stagione sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo) senza personalizzazione col cognome del calciatore che la indossa. "

C’è chi lo ha già bollato come un clamoroso autogol, chi invece la considera una mossa buona per creare interesse e che permetterà di risparmiare spese sul materiale tecnico (e forse pure sul lavaggio delle divise di calcio) quel che è certo è che la decisione del Consiglio Federale di “liberalizzare” la numerazione dall’1 al 99 delle maglie in tutte le categorie del mondo del calcio dilettantistico ha fatto molto rumore e segna la fine di un epoca. I tempi cambiano e anche il calcio più genuino e tradizionale, quello giocato appunto dai dilettanti o dai giovani e giovanissimi appassionati, ha scelto di dare un taglio ai vecchi cliché e dire addio alla numerazione classica dall’1 all’11.

22 anni dopo la prima apparizione in Serie A, anche dalla Terza Categoria alla Serie D potremo vedere portieri vestire il 99, attaccanti esultare togliendosi la maglia numero 45 e centrocampisti col 77 o col numero del proprio idolo sportivo. Le squadre non saranno obbligate ad abbandonare di punto in bianco la numerazione canonica, e siamo convinti che tante squadre di Seconda o Terza Categoria con budget risicati e divise ancora non usurate continueranno ad adottare la vecchia cara numerazione dall’1 all’11 e dal 12 al 18 per le riserve, di certo ciò che lascia un po’ interdetti in tutta questa vicenda è che le urgenze e i problemi che affliggono il calcio dilettantistico da anni non sembrano essere questi.

Guardare il dito e non la luna

Già perché in fondo che si sia nostalgici o modernizzatori, basta dare un’occhiata alla pubblicazione Report Calcio 2017 - lo studio della FIGC, sviluppato in collaborazione con AREL (Agenzia di Ricerche e Legislazione) e PwC (PricewaterhouseCoopers) che fornisce una radiografia sullo stato di salute del calcio italiano – per capire che la reale piaga del calcio dilettantistico è dovuta all’emoraggia di tesserati e società che scelgono di farsi da parte o non iscriversi proprio ad alcun campionato a causa della recessione economica e dei scarsi aiuti.

Dal 2011-2012 al 2015-2016, escludendo professionisti e il settore giovanile e scolastico, sono scomparse 1308 società che prendevano parte ai tornei organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, 365 club solo negli ultimi 12 mesi (2014/15-2015/16). Più drammatica ancora l’emorragia di tesserati visto che nelle ultime cinque annate ben 67.500 calciatori tesserati hanno smesso di giocare a pallone a livello agonistico, 11.801 solamente negli ultimi 12 mesi. E’ qui che sta il vero nocciolo della questione: fare calcio costa tanto e senza più l’ombra di sponsor, imprenditori seri e volenterosi, istituzioni pronte ad investire è normale non farcela più. Nel 2016 per la prima volta si è sceso sotto quota 10.000 società calcistiche, il punto più basso da 20 anni a questa parte.

Iscrizione gratuita per le nuove società che partecipano alla Terza Categoria

Se il futuro sembra nero come la pece bisogna dar atto al neopresidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilla di aver lanciato un segnale importante deliberando la decisione sulla totale esenzione dei diritti di iscrizione per le società di nuova affiliazione in Terza Categoria mentre per le società che partecipano da almeno due stagioni al campionato di Terza Categoria è stato istituito un premio alla fedeltà, consistente nella fornitura di materiale tecnico-sportivo per la stagione corrente. Questa iniziativa dovrebbe garantire ad ogni società un risparmio di circa 4-500 euro. Chiaramente questo incentivo da solo non può bastare però è un primo passo per provare a ricostruire dalle macerie, la base del calcio dilettantistico.