Tafferugli nel derby a Lisbona: muore un italiano, Curva Fiesole annulla coreografia

Un italiano di 41 anni è morto la notte scorsa a Lisbona, dopo essere stato investito da un'auto. Il fatto, riportato dai siti web portoghesi, sembra sia legato a tafferugli scoppiati, intorno alle 2 di notte, fuori dall'Estadio da Luz, tra tifosi del Benfica e dello Sporting Lisbona, le due squadre di calcio cittadine, impegnate questa sera in un derby di campionato. L'italiano, da quanto si apprende, era un tifoso della Fiorentina e dello Sporting. Tra i supporters delle due squadre esiste da anni un gemellaggio. Sull'accaduto indaga la polizia giudiziaria portoghese.

Secondo il Jornal de noticias, che riporta la notizia sul suo sito web, l'uomo si chiama Marco Ficini. La polizia, scrive la testata, ha riferito che quando è arrivata sul posto ha trovato il 41enne già senza vita. L'auto che lo ha travolto è fuggita, secondo le autorità. Indagini sono in corso per individuarla sulla base dei filmati delle telecamere di sorveglianza e delle testimonianze delle persone sul posto.

Oggi, allo stadio Artemio Franchi di Firenze, dove stasera si affronteranno Fiorentina e Inter, non saranno esposti striscioni ed è annullata la coreografia prevista in curva Fiesole. La decisione, come si apprende dai siti della tifoseria gigliata, è stata presa per rispetto di Marco Ficini, il tifoso viola rimasto ucciso a Lisbona prima del derby tra Sporting e Benfica. Marco Ficini, romano ma da sempre tifoso della Fiorentina, era iscritto a uno dei più antichi viola club, il 7Bello. Da quanto riporta il sito web 'Labaro viola', Ficini, insieme ad altri tre tifosi del club, era partito da Firenze per assistere al derby di Lisbona insieme ai tifosi dello Sporting, da tempo gemellati con quelli viola. Martedì scorso, i quattro erano andati nella sede del 7Bello per raccogliere materiale (sciarpe, felpe e lo striscione ufficiale) da portare allo stadio nella curva dello Sporting in mezzo ai tifosi del gruppo della Juventude Leonina.