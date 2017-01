Tano Zunino, il mitico portiere di 82 anni si ritira, sotto gli occhi di Collina

82 anni e non sentirli. È la storia di Tano Zunino, il portiere per eccellenza, quello che per 70 anni di onorata carriera, non ha mai smesso di difendere la sua porta.

Lo ha fatto per tanti anni ma dopo sette decenni in porta, Zunino ha deciso di dire addio al calcio gicoato e a quella che col tempo era diventata qualcosa di più di una sola passione.

Zunino, ha debuttato a 13 anni con la maglia del Gimnasia y Esgrima di Mercedes, la sua città natale in Argentina e ha proseguito a giocare fino all’equivalente della nostra Serie C. Sarebbe potuto salire, avrebbe potuto far carriera ma il condizionale è d’obbligo perché Zunino, nel fiore degli anni ha scelto di seguire l’amore, prima del pallone. A Marca ha raccontato di arrivare sempre in ritardo al cinema, dove la moglie lo aspettava infuriata, perché addirittura poteva giocare due partite nello stesso giorno e in quel momento, almeno a livello professionistico, Zunino ha deciso di allentare i ritmi per la famiglia.

" Ho smesso di giocare professionalmente per amore, ho scelto mia moglie "

Si sa però, che al cuor non si comanda quindi Zunino ha continuato a giocare per mantenersi in forma fino, appunto, alla scorsa settimana nel match del Guargacho a San Miguel de Abona, tra il suo Tango Football Club e il Rommel Fernandez. Addirittura Zunino si è esibito in alcuni interventi interessanti, nonostante la sua età, sotto gli occhi di Pierluigi Collina che, senza fischietto, lo ha applaudito esterrefatto.

" Quando ho visto Collina, non ci volevo credere, pensavo fosse un sosia "

Era molto emozionato Zunino alla vista dell'ex arbitro Azzurro, come ha dichiarato a Marca anche perché in quell’occasione a San Miguel de Abona, c’è stato il ritiro ufficiale di Tano Zunino con la sua squadra, il suo Tango e nell’abbraccio dei suoi amici in quella che di fatto era una festa a sorpesa organizzata da Fernando Bianchini, portiere e dirigente dello stesso Tango Football Club di Tenerife. Tano Zunino era in vacanza alle Canarie, dove risiedono due dei suoi figli. Così Fernando ha deciso di organizzare una bella partita per celebrare l'addio al calcio di Zunino che, per quanto possa essere ancora in forma e calcisticamente pronto a difendere la propria porta, deve anche difendere un certo numero di anni sulle spalle, è del 1934, l'anno del primo Mondiale dell'Italia di Pozzo. Chissà se, pur a 80 anni, Tano Zunino non abbia salutato il calcio per dedicarsi al cinema, con sua moglie.