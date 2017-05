Tavecchio: "Siamo contenti di Ventura in Nazionale. Totti? Decida lui"

"Chi fra Allegri, Sarri e Spalletti in Nazionale? Noi ora cerchiamo di tenere Ventura, non abbiamo bisogno di fare ipotesi alternative. Siamo contenti della posizione attuale della nazionale. Sono sicuro che resterà a lungo Ventura". Così Carlo Tavecchio, presidente della Figc, intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine dell'evento KickOff organizzato dalla Federazione a Firenze, ha risposto ad una domanda su chi vorrebbe come ct della Nazionale nel dopo Ventura fra i tre tecnici ai primi tre posti nel campionato di Serie A.

Gli investimento dall'estero in Italia quando sono onesti sono i benvenuti. In Inghilterra, Spagna è già così. Inter e Milan devono tornare sulla scena del campionato, non possiamo perdere Milano".

Totti? Ho fatto più volte i miei complimenti, ma deve decidere lui del suo futuro. Lo ringraziamo, come per tutti i grandi del calcio italiano la Federazione ha gli strumenti per riconoscere i suoi meriti.

Spero che con l'aiuto dei subcommissari le società di Serie A capiscano che i diritti tv sono un mondo da rivedere e da perequare.