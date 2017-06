Telenovela Pepe: lontano l’accordo con il Besiktas. E il PSG…

Tiene ormai banco da tempo la vicenda legata al difensore portoghese Pepe che, tra meno di una settimana, sarà svincolato dal Real Madrid.

Il giocatore, accostato anche all’Inter, è molto corteggiato. Negli ultimi giorni è sembrato molto vicino ai turchi del Besiktas anche se oggi sembrano esserci nuovi sviluppi.

Infatti, l’accordo sembra essere molto lontane. Le pretese del giocatore e dell’agente sono molto alte e distante dall’offerta dei bianconeri. Infatti, Pepe ha chiesto al club turco un ingaggio da 10 milioni annui, ricevendo un secco no. Il portoghese non sembra destinato ad andare in Turchia.

Un altro club interessato all’ingaggio di Pepe è il PSG, alla ricerca di un rinforzo per il pacchetto arretrato. I francesi, destinazione molto gradita da Mendes e dal giocatore stesso, potrebbero avvicinarsi alle sue pretese economiche e soddisfare quindi le richieste del giocatore. Inoltre, il portoghese non rinuncerebbe così ai prestigiosi palcoscenici dell’Europa che conta.

