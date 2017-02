Ternana: in arrivo anche l'ex di Juventus e Fiorentina, Momo Sissoko

Serie B alla riscossa, con l’approdo nel campionato cadetto di colpi da 90. Protagonista di oggi è la Ternana, che si assicura Sissoko. Mercato di riparazione a dir poco importante per i rossoverdi, che hanno acquistato tre tasselli importantissimi per la permanenza in B. Infatti, a gennaio erano arrivati l’ex capitano della Lazio Cristian Ledesma e l’ex Fiorentina e Cagliari Mobido Diakitè. La ciliegina sulla torta è arrivata oggi però: infatti, Momo Sissoko sta svolgendo le visite mediche con la Ternana. In caso di esito positivo, il maliano ex Juve firmerà il contratto che lo legherà alla squadra di mister Gautieri.