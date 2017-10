Cristiano Ronaldo è The Best per la FIFA; Buffon miglior portiere, Bonucci nell'XI ideale

Gianluigi Buffon ha vinto il premio 'The best Fifa awards' come miglior portiere del 2017. Il numero 1 della Juventus e della Nazionale ha preceduto Keylor Navas del Real Madrid e Manuel Neuer del Bayern Monaco. "E' un grande onore ricevere questo premio alla mia età! Voglio ringraziare il mio club, il mio allenatore e i miei compagni di squadra, perché hanno contribuito a rendere questo possibile. Voglio dire grazie a tutte le persone che hanno votato per me. Vorrei finire la carriera con una vittoria fantastica se è possibile", ha detto Buffon dal palco di Londra.

Immediati sono arrivati a Buffon i complimenti da parte della Juventus, con una serie di tweet fra cui uno con il messaggio: "Meritatissimo". Lo stesso hanno fatto alcuni dei compagni di squadra del portiere bianconero. "Grande Gigi! Bravo", ha twittato Sami Khedira. "Meriti questo premio più di nessun altro! La tua voglia e determinazione che metti ogni giorno è un esempio per tutti noi. E la fortuna di chi abbiamo il piacere di giocare con te", ha commentato su Instagram Paulo Dybala. Anche la Fifa e la Uefa attraverso i propri profili Twitter si sono congratulati con Buffon. Il profilo della Nazionale ha a sua volta ritwittato la notizia della vittoria da parte del capitano azzurro.

Come da pronostici, Cristiano Ronaldo ha vinto il premio 'The best Fifa awards' come miglior giocatore del 2017. Per il fuoriclasse portoghese è il secondo successo consecutivo da quando il premio Fifa è tornato ad essere separato dal Pallone d'Oro. Ronaldo ha battuto Leo Messi e Neymar. "Grazie per aver votato per me. Voglio menzionare Leo (Messi) e Neymar che sono qui. Voglio ringraziare il Real Madrid per il suo sostegno tutto l'anno. Siamo in Inghilterra per la prima volta - ha dichiarato CR7 e lo vinco per la seconda volta consecutiva. Questo è un grande momento per me. Grazie ai miei fans in tutto il mondo. Lo apprezzo. Sono così felice, li ringrazio molto e buona notte". Nella categoria femminile, successo per Lieke Martens.

Best 11 FIFA

Puskas Award