AAA portiere e centrocampista cercansi per la sfida di FA Cup. L'appello su Twitter del Chorley.

La FA Cup si prepara a partire. Ultimati gli incontri preliminari, tra il 4 e il 6 novembre si disputerà il primo turno dell'edizione 2017-2018 della competizione più antica del mondo, quello cioè che manderà in scena i professionisti di League One e Two. Ed è già tempo di storie incredibili, sulla scorta di quelle travolgenti dell'anno scorso riguardanti Sutton United (e il suo simpatico quanto controverso ex portiere Wayne Shaw) e Lincoln City, ve le ricordate? La prima della stagione corrente arriva dal Chorley FC, club di dopolavoristi della Vanarama League North (sesto livello). Le "Magpies" (come vengono soprannominati i giocatori per via del bianconero come colori sociali) dei sobborghi di Manchester hanno lanciato un clamoroso appello su twitter. "Wanted. Keeper and midfielder. Must be able to play against Fleetwood Town in the Emirates FA Cup". Ovvero, "AAA cercansi portiere e centrocampista per la partita di Coppa d'Inghilterra". Ma perché tutto ciò?

Dannata postilla, maledetto sorteggio

Ebbene, l'estremo difensore titolare Matthew Urwin e il regista-goleador Nick Haughton (3 gol nella vittoria 4-3 contro il Boston United che ha regalato il passaggio del turno) non sono convocabili per il prestigioso match di mercoledì 6 novembre - che godrà del posticipo televisivo - contro i Fishermen (è Fleetwood che furono inventate le famose caramelle balsamiche), i quali hanno prestato i due giocatori al Chorley con una particolare clausola sul contratto di trasferimento temporaneo: "Nella malaugurata ipotesi che i due club si trovassero di fronte in Coppa, i due prestiti non potranno essere schierati".

Il portiere e il centrocampista del Chorley Matthew Urwin e Nick Haughtan, entrambi in prestito dal Fleetwood Town. Squadra che non possono sfidare nel match di FA Cup del 6-11-2017 per una particolare clausola apposta sul loro transfer (Getty Images)Getty Images

Senza portiere e centrocampista-goleador: scatta l'appello sui social

Una postilla comune, questa, in Inghilterra ma che, in questi, giorni, sta facendo parecchio discutere in Inghilterra, perché tra le due squadre ci sono tre categorie di differenza, un vero e proprio abisso tecnico. Non si contano le testimonianze di solidarietà dell'opinione pubblica del pallone, nei confronti del Chorley FC. A commentare l'accaduto (a The Sun), ci ha pensato uno che può vantare una certa esperienza sui palcoscenici migliori del calcio inglese: l'ex attaccante classe di Blackburn Rovers e Crystal Palace Matt Jansen, 40 anni lo scorso venerdì e oggi allenatore delle Magpies, con cui ha chiuso la propria carriera di calciatore:

" Urwin è arrivato il 4 agosto, mentre Nick il 31, nell'ultimo giorno di mercato. Sinceramente, non avevamo fatto caso a questa postilla, anche perché, onestamente, chi mai sarebbe andato a pensare che saremmo stati in grado di superare tutti i turni preliminari di FA Cup ed essere sorteggiati proprio contro il Fleetwood Town? Certo, ad analizzarla a posteriori, si tratta di una clausola senza senso. Per noi, Matt e Nick costituiscono gli uomini migliori e non penso che faccia grande differenza, per il Fleetwood, che giochino o meno. Ad ogni modo, la regola è questa e bisogna rispettarla. E' per questo che ci siamo mossi via Twitter... "

FA CUP 2017-2018: Boston United-Chorley Fc 3-4. Il numero 7 del Chorley Nick Haughton (autore di 3 reti), abbraccia capitan Andrew Taegue dopo la seconda segnatura delle Magpiesfacebook

"Cerchiamo eroi per una notte da giant-killing"

" Il nostro appello a mezzo social - ha proseguito al tabloid inglese il CEO del Chorley Dave Riche - un po' per protesta ad una regola assurda per i nostri livelli, un po' perché vogliamo che si facciano avanti i free agents, i giocatori senza contratto, gli ex professionisti, che possano darci una mano a passare il turno e a far proseguire il nostro sogno. Haughton è stato l'eroe della vittoria 4-3 in trasferta contro il Boston United, gara che abbiamo vinto con una sua tripletta e in inferiorità numerica. Ebbene, noi su twitter cerchiamo un eroe che possa aiutarci in un clamoroso giant-killing". "

Inutile mettersi a contare l'infinità di candidature (più o meno serie) che l'account ufficiale delle Magpies ha collezionato in questi giorni. Che vengano o meno prese in considerazione, una prima vittoria è stata ottenuta dal club: far parlare di sé e di una regola evidentemente da rivedere.

Calcio, Inghilterra, festeggiamenti del Chorley Football Club (Vanarama National League North)facebook

Il torneo delle favole: bentornata FA Cup

Chorley-Fleetwood Town (separate da 51 chilometri nel nordovest inglese) si disputerà, quindi, sotto i riflettori della tv nazionale, nel piccolo "Victory Park", capace di 4mila 100 posti.

Un "eroe" che nessuno toglierà ai tifosi bianconeri quella sfida sarà il massiccio capitano Andrew Teague, autore della seconda segnatura nel successo col Boston United, 31 anni e un fisico che strizza l'occhio alle migliori serate in un pub britannico, tra pancia in eccesso e dentatura in difetto...

Le "big" di Premier League entreranno in scena a gennaio, a partire dal Terzo Turno (nel Secondo, ecco invece le formazioni di Championship). Siamo ai nastri di partenza della competizione delle favole. C'è chi ne sta già vivendo una: Hyde United e Heybridge Swifts, le due squadre di ottavo livello (è un po' diverso, ma in Italia parleremmo di Seconda Categoria) che sfideranno rispettivamente Milton Keynes Dons (League One) ed Exeter City (attuale terza forza di League Two). Bentornata FA Cup!

L'Hyde United (maglia gialla, ottavo livello del calcio inglese) accede al Primo Turno di FA Cup 2017-2018facebook