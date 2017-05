Tifosi della Lazio: "I nemici di una vita salutano Francesco Totti"

Nel finale di primo tempo di Lazio-Inter, posticipo della 37esima giornata di Serie A i tifosi della Curva Nord biancoceleste hanno esposto uno striscione per rendere omaggio e salutare Francesco Totti. Un gesto di grande sportività. "I nemici di una vita salutano Francesco Totti", il testo dello striscione rivolto al capitano giallorosso. Quasi nello stesso momento nel settore ospiti, un folto gruppo di tifosi dell'Inter ha iniziato a lasciare lo stadio per protesta contro la squadra che in quel momento stava perdendo per 1-0. Nel giro di qualche minuto, però, due gol dell'Inter hanno ribaltato il risultato.