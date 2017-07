Torino: Belotti non convocato per test con Guingamp

Torino, 28 lug. (LaPresse) - Il tecnico del Torino Sinisa Mihajlovic ha selezionato 24 calciatori per l'amichevole di domani sera a Guingamp. Non è stato convocato Andrea Belotti, che per un lieve problema muscolare deve osservare qualche giorno di riposo. Questo l'elenco: Acquah, Aramu, Avelar, Baselli, Berenguer, Bonifazi, Boyé, De Luca, De Silvestri, Edera, Iago Falque, Gustafson, Ichazo, Ljajic, Lyanco, Milinkovic-Savic, Molinaro, Moretti, Obi, Parigini, Rossettini, Sirigu, Valdifiori, Zappacosta.