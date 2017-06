Torino, Buffon: Fatti Piazza San Carlo sono ulteriore rammarico

Firenze, "I fatti di Piazza San Carlo? C'è dispiacere, è una cosa che ci ha colpito molto anche perchè noi non sapevamo niente. C'è rammarico, un ulteriore rammarico". Così Gigi Buffon, portiere della Juventus, al suo arrivo a Firenze per rispondere alla convocazione in Nazionale. E a proposito dei prossimi impegni in Azzurro, il numero 1 bianconero ha detto a Sky: "È la parte finale della stagione speriamo di chiuderla bene".