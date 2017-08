Torino, Cairo: "Belotti resta, è importante per il gruppo. Tonelli e Zapata? Niente di vero"

Forte e chiaro il messaggio lanciato oggi da Urbano Cairo, presidente del Torino: "Sì di Tonelli e Zapata? Non è vero niente. Zapata? Non parlo di Zapata, non abbiamo parlato con nessuno". E sul 'Gallo': "La conferma di Belotti è importante per il gruppo, ma ce ne sono tanti altri, come Sirigu, Zappacosta, Baselli, Barreca, Benassi, Iago, Ljajic. Il fatto di ridurre il Toro a Belotti è davvero troppo poco. Se ha fatto così tanti gol è perché qualcuno glieli ha fatti fare. Il Toro ha fatto più di 60 gol, quindi non c’è solo lui".

Tutte le news di Calciomercato in diretta!