Torino: Cairo "Hart? Dipende dal City, ma non possiamo aspettare all'ultimo"

Milano, 26 apr. (LaPresse) - "Con il giocatore la situazione è molto positiva, poi si tratta di vedere cosa vorrà fare il City. Ovviamente non potremo aspettare come si è fatto quest'anno all'ultimo minuto". Lo ha detto a LaPresse il presidente del Torino, Urbano Cairo, a proposito del futuro di Joe Hart, portiere in prestito dal Manchester City fino a fine stagione. "Quest'anno l'idea di Hart è venuta nell'ultima settimana, però sicuramente noi dobbiamo prepararci ad avere una rosa definita molto prima - ha aggiunto parlando a Milano a margine della presentazione del numero speciale di 'Bell'Italia' dedicato alla centesima edizione del Giro d'Italia - Si tratta di capire se il City è disponibile oppure no, e se non lo fosse in tempi brevi allora dovremmo pensare a delle alternative".