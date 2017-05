Torino: offerto il rinnovo di contratto a Baselli

Daniele Baselli, giovane centrocampista classe ’94, sembra aver trovato la sua dimensione a Torino. Arrivato dall’Atalanta, dove spesso veniva etichettato dai tifosi come “molle” (secondo loro giocava troppo sul velluto), sembra invece essersi trasformato con la maglia granata. Gol, corsa, tanti palloni recuperati: insomma: Baselli è diventato un giocatore importantissimo nell’economia del gioco di Miha. Molte squadre, italiane e non, sembrano aver messo gli occhi sul giocatore: in primis la Roma che però, al di là di qualche timido contatto, non ha mai fatto proposte concrete ai granata. La società di Cairo, insieme al ds Petrachi, starebbe quindi pensando di blindare il talentuoso centrocampista con un accordo pluriennale. La proposta del Toro è un contratto fino al 2022 con un ritocco allo stipendio, quasi come “premio” per gratificare i progressi e il lavoro del giocatore. Questa proposta potrebbe diventare presto cosa fatta, dato che la volontà del giocatore è rimanere in granata (per il momento). Baselli dunque che si prepara ad estendere il suo matrimonio con il Torino, offerte delle big permettendo.

Gabriele Amerio (@gabrieleamerio)