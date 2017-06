Torino, portiere cercasi: Skorupski nella lista dei papabili

Il Torino dopo l’addio di Hart è alla ricerca di un portiere affidabile per la prossima stagione. In un primo momento era fortissimo l’interesse per Salvatore Sirigu, dato in uscita dal PSG ma con il passare delle settimane la trattativa non è mai decollata, così il club granata sta sondando il terreno anche per altri nomi.

Nella lista di papabili entra a tutti gli effetti Lukasz Skorupski. L’estremo difensore polacco classe 1991, ha vestito la maglia dell’Empoli ma è di proprietà della Roma. Gianluca Petrachi deus ex machina del mercato del Toro ha allacciato i contatti con i giallorossi, d’altra parte Skorupski vorrebbe una maglia da titolare e una squadra che lo faccia sentire al centro del progetto, in questo senso il club di Cairo sarebbe il più idoneo. La volontà del giocatore c’è, ora la palla passa alle società.

Secondo diverse voci il Torino dovrebbe evitare di compiere spese folli per l’estremo difensore e cercare di valorizzare Andrea Zaccagno, ragazzo di sicura prospettiva, reduce da un ottimo mondiale under 20 con la maglia azzurra. Proprio Zaccagno nella scorsa stagione era stato girato in prestito alla Pro Vercelli.

