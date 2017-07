Torino: si fermano Belotti e Berenguer, febbre per De Luca

Torino, 24 lug. (LaPresse) - Allenamento mattutino per il Torino sotto un'intensa pioggia che ha fatto scendere drasticamente la temperatura a Bormio. Prima seduta stagionale per Barreca, Benassi e Lukic che hanno raggiunto in Valtellina. La squadra ha svolto un intenso lavoro in palestra, cui hanno fatto seguito una serie di esercitazioni tecnico-tattiche che si sono concluse con una partitella a campo ridotto. Belotti e Berenguer hanno terminato anzitempo l'allenamento: le loro condizioni verranno valutate nelle prossime ore. De Luca non si è allenato a causa di un attacco febbrile.