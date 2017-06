Tragedia ad Aosta: un giovane portiere muore durante una partita di calcetto

Una serata di sport e divertimento che si è trasformata in tragedia: è successo ad Aosta, dove in centro città si stava giocando il Trofeo Città di Aosta. Il portiere Maicol Castelnuovo, 25enne, è stato colto da un malore: è stato soccorso immediatamente anche con un defibrillatore, ed è stato poi trasferito dal 118 all'ospedale di Aosta. Durante il trasferimento in ambulanza è stato vittima di un arresto cardiaco ed è morto poco dopo il suo arrivo all'ospedale. Maicol di professione era un barista, e si dilettava anche come portiere: era cresciuto nell'Aygreville ma dall'estate 2016 era stato girato in prestito come secondo portiere al Charvensod, che come l'Aygreville milita in Eccellenza. Il Trofeo Città di Aosta è stato sospeso in segno di lutto.

