Trapani: 3 giornate di squalifica a Jallow

Milano, 19 mag. (LaPresse) - In riferimento all'ultima giornata di campionato, il Giudice Sportivo della Serie B ha squalificato per 3 giornata Lamin Jallow (Trapani) "per avere, al termine della gara, colpito con una violenta manata al volto un calciatore della squadra avversaria". Due turni di stop anche per Alberto Masi (Ternana) "per avere, al 31° del secondo tempo, dalla panchina, rivolto all'Arbitro espressioni ingiuriose; infrazione rilevata da un Assistente". Una giornata di squalifica per Alberto Almici (Ascoli), Dario Del Fabro (Pisa), Cristian Ledesma (Ternana), Evengelos Moras (Bari).