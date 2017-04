"Tre Volte 10, speciale Maradona": l'appuntamento col Pibe de Oro è su NOVE

" Grazie a tutti per l'accoglienza, a Napoli mi sento a casa come mi è sempre capitato nella mia vita. Perché io non ho mai tradito e non tradirò mai Napoli "

Diego Armando Maradona torna a Napoli e lo fa da grande protagonista con uno spettacolo imperdibile sul palco del mitico teatro San Carlo: "Tre volte 10", una serata dedicata al 30esimo anniversario del primo scudetto vinto dal Napoli. Uno show che potrete gustarvi giovedì 27/4 alle ore 21:15 su Nove (Canale 9 del digitale terrestre, Canale 145 Sky).

" Ho visto bambini con le lacrime agli occhi fuori dal teatro, lacrime che non si asciugano perché sono lacrime di generazione. Lacrime che si tramandano da familiare a familiare. Napoli negli anni 80' aveva una rassegnazione negli occhi, ma Diego è riuscito a cambiare la genetica del popolo napoletano. Se oggi ancora speriamo di vincere lo Scudetto è grazie a Diego, è lui che ci ha insegnato e trasmesso questa consapevolezza e questa forza "

Parole di Alessandro Siani, ideatore della serata e dello spettacolo in onore del Pibe de Oro che si è raccontato tra passato, presente e futuro, con nuovi e vecchi amici, come il mitico giornalista Gianni Minà con cui Diego si è lasciato andare a una lunga e bellissima intervista. "Mi spiace per Pelè, ma Maradona è il più grande calciatore mai nato", conclude uno dei più grandi giornalisti del nostro Paese.

" Mio padre era un duro, la prima volta che mi fece i complimenti per una partita fu dopo il match con l'Inghilterra. Gli devo tutto, non solo perch si alzava alle 4 del mattino, andava a lavorare in fabbrica e poi mi portava agli allenamenti, ma perché non ha fatto mai mancare da mangiare a noi 7 che vivevamo in casa. Mia mamma però era la più grande di tutti, era dura anche lei ma non ci ha mai fatto mancare l'amore. "

Magnetico, unico, ma anche umano come in questo personalissimo passaggio, Maradona ripercorrere i momenti felici della sua esperienza al Napoli incontrando anche vecchi amici con cui ha scritto pagine indelebili di questo sport e per la città partenopea.

Insomma, un appuntamento imperdibile per chiunque ami il calcio: in onda giovedì 27/4 alle ore 21:15 su Nove (Canale 9 del digitale terrestre, Canale 145 Sky).