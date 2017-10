Tronchetti Provera: "Spalletti sta dando grinta, la qualità arriverà"

L'Inter "sta dando risultati, ha un ottimo allenatore e per ora va bene". Questo il giudizio espresso da Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato di Pirelli, sponsor ufficiale della squadra milanese dal 1995. A chi gli chiedeva - a margine della cerimonia per il ritorno in Borsa di Pirelli - se in queste prime giornate la squadra non fosse stata anche fortunata, il manager ha quindi risposto: "La fortuna aiuta, senza la fortuna è difficile fare risultati. Spalletti è un ottimo allenatore e sta dando la grinta. Poi arriverà anche la qualità". Riguardo alla partita col Milan, in calendario il prossimo 15 ottobre, ha affermato: "Del derby non se ne parla mai prima".