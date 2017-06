Turchia, Arda Turan annuncia il ritiro dalla nazionale

Il capitano della nazionale turca Arda Turan ha annunciato il ritiro dal calcio internazionale dopo un'accesa lite con un giornalista durante un volo con la squadra. Il 30enne centrocampista del Barcellona ha aggredito verbalmente e fisicamente Bilal Mese, dal quotidiano locale Milliyet, dopo l'amichevole di lunedì contro la Macedonia a Skopje. Turan è stato immediatamente escluso dal ct Fatih Terim, con cui era già in cattivi rapporti. "Penso che sia arrivato il momento", ha spiegato il giocatore durante una conferenza stampa boicottata dai giornalisti turchi solidali con il loro collega. "Ho sbagliato mentre indossavo la maglia della mia nazionale e finisco la carriera con la mia nazionale", ha aggiunto. Turan, che ha collezionato 96 presenze con la Turchia dal 2006, aveva avvicinato il giornalista prima della partenza, per un articolo pubblicato riguardante i bonus che la squadra aveva ricevuto durante l'Europeo 2016 in Francia, dove il giocatore è stato criticato dai media e dai tifosi a causa delle sue scarse prestazioni. Il centrocampista, uno degli sportivi più amati del paese, ha aggiunto di "non avere alcun rimorso" e di essere "abbastanza calmo". "Amo davvero il mio paese e la mia bandiera. Ho sempre detto che se questo è quello che volete, mi ritirerò", ha aggiunto durante la conferenza stampa. Secondo indiscrezioni di mercato, Turan potrebbe lasciare il Barcellona questa estate per approdare all'Arsenal, in Premier League.