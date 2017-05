Turchia: titolo al Besiktas con un turno di anticipo

Ankara (Turchia), 28 mag. (LaPresse/Reuters) - Il Besiktas ha conquistato il secondo titolo consecutivo in campionato e il 15° della sua storia. Decisiva la vittoria per 4-0 in casa del Gaziantepspor, che ha escluso dai giochi i rivali del Basaksehir ad una giornata dalla fine del torneo. Besiktas a segno con Babel, Ozyakup e la doppietta di Talisca. Il Basaksehir, fondato nel 1990, accede per la prima volta alla Champions League, qualificandosi per il turno preliminare dopo aver chiuso in campionato al quarto posto nelle ultime due stagioni.

Fonte Reuters - Traduzione LaPresse