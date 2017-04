Turchia, trovato senza vita il terzino ceco Frantisek Rajtoral

Una tragedia scuote il mondo del calcio e il calcio turco e ceco in particolare: Frantisek Rajtoral, terzino ceco del Gaziantespor, squadra che milita nella Super Lig turca, è stato ritrovato impiccato nella sua abitazione. Il corpo di Rajtoral è stato ritrovato senza vita nel pomeriggio di ieri. Dopo che il giocatore non si era presentato alla sessione d’allenamento della mattina, i suoi compagni di squadra erano andati a cercarlo invano, presentandosi alla sua abitazione. Solo l’arrivo della Polizia, che ha sfondato la porta d’ingresso, ha permesso di accedere alla casa e scoprire la tragica verità.

Non si conoscono ancora le motivazioni che hanno portato il terzino a compiere lo sconsiderato gesto, ma, secondo il presidente del club turco, Ibrahim Kizil, il ragazzo sembrava non avere alcun tipo di problema: “Si tratta di un tragico suicidio. Non so perché l’ha fatto. All’apparenza sembrava non avere problemi.”

Andrea Fabris