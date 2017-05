Il centrocampista Seko Mohamed Fofana ha prolungato il contratto con l'Udinese fino al 30 giugno 2022. Lo si legge in una nota sul sito bianconero. Il centrocampista francese in questa stagione con la maglia bianconera ha collezionato 22 presenze e 5 gol in serie A e 1 presenza in Coppa Italia.