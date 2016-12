Udinese, Kone in partenza: futuro in MLS con Mancosu al Montreal Impact

È ormai agli sgoccioli l’avventura di Panagiotis Kone nel campionato di Serie A: il greco potrebbe trasferirsi al Montreal Impact già nelle prossime settimane.

Kone è arrivato inal Brescia a soli 23 anni e in questi sei anni nel campionato italiano ha totalizzato più di 150 presenze, realizzando alcuni gol straordinari. Nonostante ciò, a soli 29 anni sembra aver deciso di concludere la sua carriera in Europa (almeno per il momento). Il centrocampista sembra infatti essere intenzionato a lasciare l’Udinese (con cui è sceso in campo soltanto 3 volte in questo campionato) per andare a giocare nella Major League Soccer.

Ancora non si conoscono le cifre che dovrebbero portare il greco alla squadra canadese, ma Kone sembra essere seriamente intenzionato a lasciare il campionato italiano direzione MLS. Ormai il giocatore è finito fuori dal progetto dell’Udinese ed andare in America può essere dunque per lui un’occasione di riscatto.

di Davide La Vattiata

Video - C'è anche Sebastian Giovinco nella top ten dei gol più belli della MLS 2016 02:02

Leggi tutti gli articoli su Agenti Anonimi