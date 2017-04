Udinese: Kums annuncia l’addio "Tornerò al Watford"

Sven Kums, mediano belga classe 1988, si appresta a lasciare l’Udinese. Dopo un buon inizio, negli ultimi mesi il calciatore ha trovato sempre meno spazio all’interno dello scacchiere di Gigi Delneri. Così, in un’intervista rilasciata al giornale belga “Het Laatste nieuws”, Kums ha dichiarato che a giugno lascerà Udine per fare ritorno al Watford, club che detiene il suo cartellino e che in estate lo ha girato in prestito ai friulani: “Al termine del campionato tornerò al Watford. La situazione che si è creata a Udine è spiacevole. Delneri è stato molto onesto dicendomi che a centrocampo vuole giocatori più fisici. Abbiamo già chiarito il perché circa questa cosa”. In questa Serie A 2016/2017, Kums ha collezionato 26 presenze e 1 assist.