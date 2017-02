Udinese: preso Barak, resterà allo Slavia Praga fino a fine stagione

Udine, 4 feb. (LaPresse) - Antonin Barak è un nuovo giocatore dell'Udinese. Lo comunica la società friulana in una nota sul proprio sito ufficiale spiegando che il calciatore, proveniente dallo Slavia Praga, rimarrà in Repubblica Ceca fino a fine stagione. Centrocampista classe 1994 in grado di giocare anche in posizione avanzata, Barak ha iniziato la sua carriera nella squadra della sua città natale Pribram, prima di essere notato dallo Slavia Praga con cui ha marcato 7 gol in 23 incontri conquistandosi anche la Nazionale. Proprio con la maglia della Repubblica Ceca la soddisfazione più grande: dopo la trafila nelle under, Barak ha segnato al debutto nella selezione maggiore lo scorso 15 novembre nel pareggio 1-1 contro la Danimarca.