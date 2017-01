Uefa: Partizan Belgrado escluso dalle coppe per tre anni

Zurigo (Svizzera), 11 gen. (LaPresse/Reuters) - Il Partizan Belgrado è stato escluso da tutte le competizioni europee per i prossimi tre anni. Lo ha deciso la Uefa in seguiti ai debiti non pagati dal club serbo nei confronti di altri club, dipendenti, previdenza sociale e autorità fiscali.

Fonte Reuters - Traduzione LaPresse