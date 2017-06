Ufficiale: Bucchi nuovo allenatore del Sassuolo

Con una nota sul proprio sito internet, il Sassuolo comunica "di aver affidato l’incarico di allenatore della Prima Squadra al Sig. Cristian Bucchi. La conferenza stampa di presentazione ai media si terrà domani, Mercoledì 21 Giugno, alle ore 12 presso il Modena Golf & Country Club di Colombaro (MO). Sempre domani, Mercoledì 21 Giugno, si terrà anche la presentazione di Mister Cristian Bucchi alla città e ai tifosi neroverdi con un incontro, organizzato in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Sassuolo, previsto per le ore 21 in Piazzale Roverella a Sassuolo".